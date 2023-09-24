Мостовой о Дзюбе и Семаке: «Топора войны между ними нет, это футбольная обстановка. Если Артем и сказал что-то, что здесь такого? Все знают, почему он ушел из «Зенита»

Александр Мостовой оценил отношения Артема Дзюбы и Сергея Семака.

«Что-то должно было произойти. Обстановка все время нагнеталась, это сейчас в тренде.

Если Артем и сказал что-то , что здесь такого? Все знают, почему он ушел, не играл последнее время в «Зените». Тем более не забывайте, что «Локомотив» сегодня выиграл у « ». Многое всегда зависит от результата.

Сегодня « » в фаворе, и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют.

Никакого топора войны между Семаком и нет. Это футбольная обстановка», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Дзюба о примирении с Семаком: «А кто это?»

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