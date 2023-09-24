Мостовой о Дзюбе и Семаке: «Топора войны между ними нет, это футбольная обстановка. Если Артем и сказал что-то, что здесь такого? Все знают, почему он ушел из «Зенита»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой оценил отношения Артема Дзюбы и Сергея Семака.

«Что-то должно было произойти. Обстановка все время нагнеталась, это сейчас в тренде.

Если Артем и сказал что-то Семаку, что здесь такого? Все знают, почему он ушел, не играл последнее время в «Зените». Тем более не забывайте, что «Локомотив» сегодня выиграл у «Зенита». Многое всегда зависит от результата.

Сегодня «Локомотив» в фаворе, и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют.

Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Дзюба о примирении с Семаком: «А кто это?»

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Все знают, а я нет. Обидно.
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Элдор ШоуУродов
Не хотели деду по футбольным меркам, который последний сезон за сбг провёл на грани среднего и провального, отсыпать личку, как молодой суперрезультативной звезде?
Да как они посмели! Уничтожить Семака в многочисленных интервью скопищу неуёмных журналюг! Ъуъ, сволочи какие денег пожалели!!!
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владимир семенов
Порвался ,вот и ушёл
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