Мостовой об РПЛ: «Зенит» и «Спартак» точно догонят, «Краснодар» должен быть наверху, их иностранцы уже прижились. «Динамо» тоже претендент на титул, возможно»

Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство.

«Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят « » в турнирной таблице. Все говорят, что команда оторвалась, а я думаю: от чего или кого? Всего-то три очка между первым и вторым местами. Одна победа, две победы – и все. «Зенит» и «Спартак» точно догонят «Краснодар».

Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», « » и, возможно, « ».

«Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех. У них нет чехарды с составом. Их иностранцы уже прижились и обжились, там около семи легионеров.

В составе « » тоже одни иностранцы, у «Спартака» то же самое. Играют не паспорта, а живые люди. Если футболист хороший, то какая разница, какое у него гражданство?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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