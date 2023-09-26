Мостовой об РПЛ: «Зенит» и «Спартак» точно догонят, «Краснодар» должен быть наверху, их иностранцы уже прижились. «Динамо» тоже претендент на титул, возможно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство.

«Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят «Краснодар» в турнирной таблице. Все говорят, что команда оторвалась, а я думаю: от чего или кого? Всего-то три очка между первым и вторым местами. Одна победа, две победы – и все. «Зенит» и «Спартак» точно догонят «Краснодар».

Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство исходя из того, что я вижу. А вижу я, что претендентами являются «Зенит», «Спартак» и, возможно, «Динамо».

«Краснодар» тоже должен быть наверху, команда пока выглядит стабильнее всех. У них нет чехарды с составом. Их иностранцы уже прижились и обжились, там около семи легионеров.

В составе «Зенита» тоже одни иностранцы, у «Спартака» то же самое. Играют не паспорта, а живые люди. Если футболист хороший, то какая разница, какое у него гражданство?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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11 комментариев

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jqzn88xn6n
А Крылья Советов догонять кто будет? Что вы Самарцев то обижаете.
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Дмитрий9779
У Динамо хороший подбор игроков,должны сыграться,ну если Федю не ставить в состав,у Зенита и Спартака по 2 состава,как сейчас говорят,зимой к Зениту присоединится Педро+наберёт Родригао и Мостовой,у КБ Тавареш+должны докупить кого не смогли летом,Краснодар идёт ровно,спокойно работает Ивич,свои воспитанники,молодцы.
Не в обиду остальным,вряд ли кто-то ещё сможет за чемпионство бороться на дистанции,но много команд способных попортить крови этим клубам.Этот чемпионат смотреть намного интереснее,много непредсказуемых результатов.
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Этот Райола хочет денег
Мостовой: "Я не являюсь болельщиком ни одной из команд.И вообще, болеть я начну за тот клуб, которым руководить будет профессиональный, опытный, известный, умный, харизматичный, профессиональный (ну и что, что было), опытный, известный, умный, харизматичный Мостовой!"
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Mixet.spb
Спартак на первом) этот сюр бывает толко в начале чемпа) знаем, плавали)
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Вячеслав Припузов
В этот раз я согласен с царём, думаю неопределённость продлится до последнего тура чемпионата, тот случай, когда стать чемпионом может несколько команд в этом сезоне....стало интересно смотреть чемпионат независимо от клубных предпочтений
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selso99
Краснодар феноменально мало пропускает, а титулы выигрывает оборона. Если продолжат эту тенденцию, они фавориты.
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seka@
А что этот парень так хорошо разбирается в футболе? Наверное поиграл на высшем уровне, неужто футбол видел не только по телевизору
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Spartak ist besser
Ну, не знаю. Пока не проигрывают, пропускают совсем мало. Но с такой атакой чемпионами не становятся.
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воробей джек
Динамо....??? Вот ничему не учит время людей.
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