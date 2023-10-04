Тарпищев об Абаскале: «Много ошибок наделал, создал сам себе проблемы. «Спартак» вполне может задуматься о смене тренера»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев ФТР Динамо Москва Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Тарпищев не исключил скорого увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Спартак» проиграл два последних матча против «Крыльев Советов» и «Динамо» с общим счетом 0:7.

«Надо знать ситуацию внутри команды. В последнем матче (0:4 с «Крыльями Советов» – Sports.ru) игра мне не понравилась в силу того, что ряд футболистов не дорабатывали на поле и не играли через «не могу». Это важно.

И Джикии не было, который имеет контакт со всеми – от него во многом зависит состояние команды внутри. Тоже это надо учитывать.

Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам. Это недопустимо для такой команды.

У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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11 комментариев

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corazón blanco
Ответ КБ Сергей
И на счёт Джикии, очень зря. С Динамо он был на поле и как? Все дорабатывали? Со всеми был контакт?)))
Я вообще не понимаю, как многие ветераны Спартака, после того, как Джикия проиграл конкуренцию, а еще потом дважды через агента начал раскачивать лодку еще его и защищают. Капитан не имеет права так себя вести. Ну и сегодня он наглядно продемонстрировал, почему он не играет.
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Николай Рвачев
Убедился,что все же надо дать Жоре ,коленом под зад!🤗
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КБ Сергей
И на счёт Джикии, очень зря. С Динамо он был на поле и как? Все дорабатывали? Со всеми был контакт?)))
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Великий Алонсо
Осталось только Тарасову из фигурного катания спросить
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Древний спартач
Что вы все носитесь с Джикией ? Он уже давно на поле еле костыли передвигает и постоянно аксели и тулупы исполняет . Человек давно потерял форму , а ему до сих пор все памятники ставят . Сегодня были 3 клоуна в защите - Маслов , Чернов и Джикия . Правда , не отставал от них Рябчук - попадешь в такую компанию и Олег разучится играть в футбол . Я ещё удивлен , что только 3 получили с такими инвалидами в обороне .
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Павел Ермаков
Ответ Древний спартач
Что вы все носитесь с Джикией ? Он уже давно на поле еле костыли передвигает и постоянно аксели и тулупы исполняет . Человек давно потерял форму , а ему до сих пор все памятники ставят . Сегодня были 3 клоуна в защите - Маслов , Чернов и Джикия . Правда , не отставал от них Рябчук - попадешь в такую компанию и Олег разучится играть в футбол . Я ещё удивлен , что только 3 получили с такими инвалидами в обороне .
если три клоуна,то может не Абаскаль виноват,а эти клоуны?
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КБ Сергей
Не может, а должен.
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Spaten
Джикия быстрым колобком сегодня перемещался))
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Павел Ермаков
А может уже пора с игроков спрашивать за результат,а не с тренера?
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КБ Сергей
Ответ corazón blanco
Я вообще не понимаю, как многие ветераны Спартака, после того, как Джикия проиграл конкуренцию, а еще потом дважды через агента начал раскачивать лодку еще его и защищают. Капитан не имеет права так себя вести. Ну и сегодня он наглядно продемонстрировал, почему он не играет.
Да хрен с ним, с Жорой. Гораздо хуже, что эти ветераны, наперебой сватают на место главного тренера Черчесова или Карпина. Вот где беда…
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