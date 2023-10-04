Тарпищев об Абаскале: «Много ошибок наделал, создал сам себе проблемы. «Спартак» вполне может задуматься о смене тренера»

Шамиль Тарпищев не исключил скорого увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Спартак» проиграл два последних матча против « » и « » с общим счетом 0:7.

«Надо знать ситуацию внутри команды. В последнем матче (0:4 с «Крыльями Советов» – Sports.ru) игра мне не понравилась в силу того, что ряд футболистов не дорабатывали на поле и не играли через «не могу». Это важно.

И Джикии не было, который имеет контакт со всеми – от него во многом зависит состояние команды внутри. Тоже это надо учитывать.

Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам. Это недопустимо для такой команды.

У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал , клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик « ».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline