Семин сомневается, что Абаскаль уйдет из «Спартака» после 0:4: «Думаю, нет. Ситуация банальная – приходишь и говоришь: «Я ошибся»
Юрий Семин считает, что Гильермо Абаскалю следует добровольно покинуть «Спартак».
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). После матча Семин призвал испанца уйти в отставку: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество».
«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.
Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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А трофеи брал пока что только он.
Поэтому с прохладными сказаниями про хлебное место - это совсем не к нему.
Однако у меня вопрос. В прошлом году, когда Спартак слился 0-2 в Оренбурге, на их искусственном поле, вони было залейся, говна не расхлебать. А сейчас тишина, почему то страстотерпца (Семак) никто не трогает, кстати, он тоже может сказать, что ошибся, вторую игру кряду.