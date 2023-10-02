Семин сомневается, что Абаскаль уйдет из «Спартака» после 0:4: «Думаю, нет. Ситуация банальная – приходишь и говоришь: «Я ошибся»

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Семин считает, что Гильермо Абаскалю следует добровольно покинуть «Спартак».

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). После матча Семин призвал испанца уйти в отставку: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество».

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.

Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
но сам Сёмин всегда держался за хлебное место только в путь
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Семин конечно молодец, топит коллегу и всё. Постеснялся бы.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алексеевич
Семин после своих поражений почему то не писал заявления
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trashbox
Ответ градус ненависти
но сам Сёмин всегда держался за хлебное место только в путь
Сколько раз Палыча "уходили" из Локо, не напомнишь ?
А трофеи брал пока что только он.
Поэтому с прохладными сказаниями про хлебное место - это совсем не к нему.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый Кадрус
Ответ градус ненависти
но сам Сёмин всегда держался за хлебное место только в путь
Сам ушёл из Динамо Москва, сам ушёл из Габалы, сам ушёл из Анжи, сам ушёл из Ростова. Из Локомотива ушёл в сборную, когда Локо шёл на 1 месте. Не стыдно врать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AFRIKAN
Ответ Glukinho
Семин конечно молодец, топит коллегу и всё. Постеснялся бы.
Там Мостовой задолбал названивать, вот Сёмин и мечется. Тухляк конечно полный.
Однако у меня вопрос. В прошлом году, когда Спартак слился 0-2 в Оренбурге, на их искусственном поле, вони было залейся, говна не расхлебать. А сейчас тишина, почему то страстотерпца (Семак) никто не трогает, кстати, он тоже может сказать, что ошибся, вторую игру кряду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жил был пес
да уж, абаскаль затмил семака. богандыч должен рыжему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Сёмин же сказал, что его тренерская карьера не окончена, вот и накидывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cnac001
Совсем такие высказывания не красят деда!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ганс Шнир
Руководство Спартака в ответ: "Одна ошибка и ты ошибся"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Onion
Ответ trashbox
Сколько раз Палыча "уходили" из Локо, не напомнишь ? А трофеи брал пока что только он. Поэтому с прохладными сказаниями про хлебное место - это совсем не к нему.
Абаскаль тоже брал трофей. Один из немногих в Спартаке за последние 20 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Ответ Glukinho
Семин конечно молодец, топит коллегу и всё. Постеснялся бы.
Ну да нет чтобы потдеражать его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий