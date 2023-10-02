Семин сомневается, что Абаскаль уйдет из «Спартака» после 0:4: «Думаю, нет. Ситуация банальная – приходишь и говоришь: «Я ошибся»

Юрий Семин считает, что Гильермо Абаскалю следует добровольно покинуть «Спартак».

В 10-м туре Мир « » под руководством разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). После матча призвал испанца уйти в отставку: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество».

«Хватит ли Абаскалю мужества? Откуда я знаю, не могу это сказать. Это банальная и простая ситуация. У тренера не получился определенный период, ну что ему делать. Приходишь и говоришь: «Я ошибся». Все.

Сделает он это или не сделает? Думаю, что нет», – сказал бывший главный тренер « ».

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