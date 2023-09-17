Миранчук сыграл впервые в сезоне. Хавбек «Аталанты» вышел в матче с «Фиорентиной» на 80-й

Теги Аталанта Фиорентина серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук провел первый матч в этом сезоне.

Полузащитник «Аталанты» вышел на 80-й минуте матча 4-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:3).

Россиянин 13 раз коснулся мяча и отдал 7 точных передач (с 11 попыток). Также он совершил один отбор.

Прошлый сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды. Начало нынешнего он пропустил из-за травмы спины.

Подробно со статистикой 27-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Максим Шпилёв
Подробнее от Опта: 13 касаний мяча, 7/11 точных передач, 2/2 выигранные единоборства, 1 отбор и 1 заработанный на себе фол.
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+8
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Красная стрела
Гасперини какой-то скрытый русофоб. Не отпускает игрока. И играть не даёт.
+2
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stason79
эх... а могли бы два наших сыграть
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Роман Шевцов
в след игре будет в старте
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CJ7
В заголовке не было ни слова про его касания, уже хотел залететь в комменты ругаться, но потом выдохнул с облегчением…….посчитали
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