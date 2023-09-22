Тимур Журавель: «Миранчук так и не усвоил футбол, в который Гасперини предлагает играть»

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Тимур Журавель Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель считает, что Алексей Миранчук не усвоил футбол тренера «Аталанты».

В четверг Миранчук появился на поле в матче Лиги Европы с польским «Ракувом» на 62‑й минуте и не отметился результативными действиями. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты».

«Победа на классе – самый очевидный расклад для «Аталанты» в этом матче. Миранчук нигде не поучаствовал, пробежал только первым порадоваться.

Все‑таки тот футбол, в который Гасперини предлагает играть, Миранчук так и не усвоил», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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7 комментариев

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Антимосковский
журавель так и не усвоил комментаторское мастерство
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Егор Крид58
Журавель Дно
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Igor Shalamov
Ответ Антимосковский
журавель так и не усвоил комментаторское мастерство
я бы даже сказал, что он не усвоил как быть мужиком вместо слизкого гаденыша
+6
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Стюардесс по имени Жанн
справедливости ради Аталанта уже все , гасперини тоже отрывок неплохой ... но на этом все
+5
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Андрей Федоров
Ну нет так нет, что, единственный клуб и тренер что ли.
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Ярик01
Ответ Igor Cholomitski
Журавель не вывод сделал, а констатирует факт. Зачем зарядка поливать? Он дно, но в данной реплике просто зафиксировал очевидное
"Зачем зарядка поливать? " - а ты философ, однако
+1
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Igor Cholomitski
Журавель не вывод сделал, а констатирует факт. Зачем зарядка поливать? Он дно, но в данной реплике просто зафиксировал очевидное
+1
-1
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