Тимур Журавель: «Миранчук так и не усвоил футбол, в который Гасперини предлагает играть»

Тимур Журавель считает, что Алексей Миранчук не усвоил футбол тренера «Аталанты».

В четверг Миранчук появился на поле в матче с польским «Ракувом» на 62‑й минуте и не отметился результативными действиями. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты».

«Победа на классе – самый очевидный расклад для «Аталанты» в этом матче. нигде не поучаствовал, пробежал только первым порадоваться.

Все‑таки тот футбол, в который предлагает играть, Миранчук так и не усвоил», – сказал комментатор « ».

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