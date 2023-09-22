Тимур Журавель: «Миранчук так и не усвоил футбол, в который Гасперини предлагает играть»
Тимур Журавель считает, что Алексей Миранчук не усвоил футбол тренера «Аталанты».
В четверг Миранчук появился на поле в матче Лиги Европы с польским «Ракувом» на 62‑й минуте и не отметился результативными действиями. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты».
«Победа на классе – самый очевидный расклад для «Аталанты» в этом матче. Миранчук нигде не поучаствовал, пробежал только первым порадоваться.
Все‑таки тот футбол, в который Гасперини предлагает играть, Миранчук так и не усвоил», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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