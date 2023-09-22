«Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб». Быстров о хавбеке «Аталанты»

Теги Локомотив Владимир Быстров Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Владимир Быстров высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.

«Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте».

Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером. В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять.

Финансовый вопрос? Они же [«Торино»] потянули его запросы на один сезон. И если бы были заинтересованы оставить его дальше в аренде, но, видимо, решили по‑другому», — сказал экс-игрок сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Вообще-то Торино хотел оставить Лёшу, но не договорился с Аталантой о сумме трансфера
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ностальгическое Дерьмо
Ответ Артем Русанов
Так хотел , что не мог лишние пару миллионов переплатить, ага
Итальянский же клуб, чего удивляться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
Если Миранчука есть хоть немного мозгов, то сейчас он точно не сотрётся возвращаться,, Володька....)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti Podonok
Топ клуб!это он так на Зенит намекнул!да лучше пусть в Европе счастье попытает !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
Ответ mishakmv96
Вообще-то Торино хотел оставить Лёшу, но не договорился с Аталантой о сумме трансфера
Так хотел , что не мог лишние пару миллионов переплатить, ага
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Ответ Артем Русанов
Так хотел , что не мог лишние пару миллионов переплатить, ага
Для Торино пару миллионов важны. Если бы не хотели выкупить, то и не предлагали бы сумму за него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий