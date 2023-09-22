«Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб». Быстров о хавбеке «Аталанты»

Владимир Быстров высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.

«Хочется, чтобы Леша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте».

Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером. В прошлом сезоне он был в «Торино», где не стал лидером, и никто его не захотел оставлять.

Финансовый вопрос? Они же [«Торино»] потянули его запросы на один сезон. И если бы были заинтересованы оставить его дальше в аренде, но, видимо, решили по‑другому», — сказал экс-игрок сборной России.

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