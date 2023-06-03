«Лейпциг» 2-й раз подряд выиграл Кубок Германии. Клуб, основанный в 2009-м, не брал других трофеев
«РБ Лейпциг» второй год подряд выиграл Кубок Германии.
Команда тренера Марко Розе в финале победила «Айнтрахт» (2:0).
Таким образом, клуб из Саксонии, основанный в 2009 году, завоевал второй трофей в своей истории.
В прошлом сезоне в финале «Лейпциг» победил «Фрайбург» (1:1, по пенальти – 4:2). Нынешний финал стал для команды 4-м за последние пять лет.
В Бундеслиге «Лейпциг» дважды был вторым. В Лиге чемпионов и в Лиге Европы доходил до полуфинала.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт».
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