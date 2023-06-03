«Лейпциг» 2-й раз подряд выиграл Кубок Германии. Клуб, основанный в 2009-м, не брал других трофеев

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Марко Розе РБ Лейпциг Футбол

«РБ Лейпциг» второй год подряд выиграл Кубок Германии.

Команда тренера Марко Розе в финале победила «Айнтрахт» (2:0).

Таким образом, клуб из Саксонии, основанный в 2009 году, завоевал второй трофей в своей истории.

В прошлом сезоне в финале «Лейпциг» победил «Фрайбург» (1:1, по пенальти – 4:2). Нынешний финал стал для команды 4-м за последние пять лет.

В Бундеслиге «Лейпциг» дважды был вторым. В Лиге чемпионов и в Лиге Европы доходил до полуфинала.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт».

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12 комментариев

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Los Galácticos
Нкунку очень сильно провел сезон, команда попала в ЛЧ сам стал лучшим бомбардиром чемпионата, в этом победном финале кубка Германии тоже был лучшим. После такого сезона хочется пожелать ему только удачи в Челси и чтобы у него там все сложилось гораздо лучше чем для Вернера.
+17
-1
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Розовопопый пони
Ну, значится Франкфурт отправляется покорять ЛК с Топмеллером. Розе с первым немецким трофеем и для родного города, красивая история получилась.
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+2
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manchester united
Молодцы, дальше больше
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окечуква
Пример того как грамотно и поступательно развивать футбольный клуб и управлять им.
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Вадим Скорад
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like a boss
Ответ Los Galácticos
Нкунку очень сильно провел сезон, команда попала в ЛЧ сам стал лучшим бомбардиром чемпионата, в этом победном финале кубка Германии тоже был лучшим. После такого сезона хочется пожелать ему только удачи в Челси и чтобы у него там все сложилось гораздо лучше чем для Вернера.
Все просто, ведь Нкунку хороший, ну правда ведь
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Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
После великого Тедеско даже зиротитули Розе урвал чашку
После Великого Тедеско пришлось команды из середины таблицы в ЛЧ поднимать. И у Розе 4 трофея, у Тедеско 1
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Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
Австрийские чашки тут не востребованы
Тедеско даже в России ничего не взял. И по трофеям в Германии тоже 1:1
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