Карвалью о Клоппе: «Он не давал никаких советов – всему надо было учиться по ходу дела. Розе помогает мне каждый день»
Фабиу Карвалью сравнил работу под руководством Марко Розе и Юргена Клоппа.
Полузащитник «Ливерпуля» этим летом ушел в аренду в «РБ Лейпциг» на год без опции выкупа.
«[Марко Розе] сказал мне, что я буду играть «десятку», он знает, что мне нужно улучшить, и помогает мне каждый день.
Сейчас мы в основном работаем над моей позицией, и он знает, что я хорошо владею мячом, поэтому мы работали без мяча – тем более что в «РБ Лейпциг» это очень важно для того, как мы играем и прессингуем, чтобы быстро вернуть мяч.
Честно говоря, [с Клоппом] я почти не говорил. Он не давал мне никаких советов. Мне просто нужно было учиться по ходу дела. Я понимаю, что в любом случае должен повзрослеть как игрок и как личность», – сказал Карвалью.
почему странная аренда пареньку нужна практика, Лейпциг готов предоставить, как видим ему нравится, тренер помогает, все хорошо. Да и Лейпциг предложил мало, посмотрим что будет по окончании сезона.