Карвалью о Клоппе: «Он не давал никаких советов – всему надо было учиться по ходу дела. Розе помогает мне каждый день»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Марко Розе Юрген Клопп РБ Лейпциг Фабиу Карвалью Футбол

Фабиу Карвалью сравнил работу под руководством Марко Розе и Юргена Клоппа.

Полузащитник «Ливерпуля» этим летом ушел в аренду в «РБ Лейпциг» на год без опции выкупа.

«[Марко Розе] сказал мне, что я буду играть «десятку», он знает, что мне нужно улучшить, и помогает мне каждый день.

Сейчас мы в основном работаем над моей позицией, и он знает, что я хорошо владею мячом, поэтому мы работали без мяча – тем более что в «РБ Лейпциг» это очень важно для того, как мы играем и прессингуем, чтобы быстро вернуть мяч.

Честно говоря, [с Клоппом] я почти не говорил. Он не давал мне никаких советов. Мне просто нужно было учиться по ходу дела. Я понимаю, что в любом случае должен повзрослеть как игрок и как личность», – сказал Карвалью.

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13 комментариев

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vladimir.kostrichko
Значит в Ливерпуле мы его больше не увидим...
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Topson_77
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С Карвальо какая-то мутная история вышла. Игрок очень талантлив, но говорят Клоппу он не нужен был, и ему его навязали. В итоге странная аренда, притом Лейпциг не имеет права выкупа
+7
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Этот Райола хочет денег
Клопп выходил, давал нам мяч и уходил в свою физручью подсобку-мемуары обиженного Карвальо лет через 20))
+6
-3
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David Becker
Ответ rigobersong
Но еще бы португалец не плакал:) Их там в школе с детства ныть заставляют?:))
То ли дело мужики из Аргентины во главе с Ди Марией )
+4
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андрэ
Какой же Клопп не дающий советов!
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f5dfmvw9bk
Вообще, странная ситуация возникла, где неясно ничего. Мне кажется что его слова вырваны из контекста, потому что сам Фабиу в пресс конференции официальному Ютуб каналу РБ говорил, что он подошёл к Клоппу, они поговорили и пришли к выводу, что для Фабиу аренда будет самым лучшим решением. Позже, во время этой же пресс конференции он в ответ на вопрос о лучших моментах связанных с Клоппом рассказал следующее «У меня есть несколько таких. Я чувствую, что когда он злится это хорошо, потому что он пытается помочь вам, поэтому всё что он говорит лично обо мне, я могу перенести, потому что я такой, но да, это просто конструктивная критика, и он помогает вам с этим, это просто хорошо, то, как он говорит и общается с вами помогает вам как игроку, так и человеку на и вне поля». Ну и вот сама пресс конференция: https://youtu.be/dFcQYMUbQ_o
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Макс Y-O-Y
Какой же Клопп молчаливый
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vladimir.kostrichko
Ответ Этот Райола хочет денег
Клопп выходил, давал нам мяч и уходил в свою физручью подсобку-мемуары обиженного Карвальо лет через 20))
Даже мой тренер в детской команде когда давал мяч говорил нам пару ласковых))))
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Денис Давыдов
Ответ Topson_77
С Карвальо какая-то мутная история вышла. Игрок очень талантлив, но говорят Клоппу он не нужен был, и ему его навязали. В итоге странная аренда, притом Лейпциг не имеет права выкупа
"Говорят" 😄
почему странная аренда пареньку нужна практика, Лейпциг готов предоставить, как видим ему нравится, тренер помогает, все хорошо. Да и Лейпциг предложил мало, посмотрим что будет по окончании сезона.
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Денис Давыдов
Ответ f5dfmvw9bk
Вообще, странная ситуация возникла, где неясно ничего. Мне кажется что его слова вырваны из контекста, потому что сам Фабиу в пресс конференции официальному Ютуб каналу РБ говорил, что он подошёл к Клоппу, они поговорили и пришли к выводу, что для Фабиу аренда будет самым лучшим решением. Позже, во время этой же пресс конференции он в ответ на вопрос о лучших моментах связанных с Клоппом рассказал следующее «У меня есть несколько таких. Я чувствую, что когда он злится это хорошо, потому что он пытается помочь вам, поэтому всё что он говорит лично обо мне, я могу перенести, потому что я такой, но да, это просто конструктивная критика, и он помогает вам с этим, это просто хорошо, то, как он говорит и общается с вами помогает вам как игроку, так и человеку на и вне поля». Ну и вот сама пресс конференция: https://youtu.be/dFcQYMUbQ_o
да даже в этих словах ничего страшного нет.
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