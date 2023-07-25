Карвалью о Клоппе: «Он не давал никаких советов – всему надо было учиться по ходу дела. Розе помогает мне каждый день»

Фабиу Карвалью сравнил работу под руководством Марко Розе и Юргена Клоппа.

Полузащитник « » этим летом ушел в аренду в « » на год без опции выкупа.

«[ ] сказал мне, что я буду играть «десятку», он знает, что мне нужно улучшить, и помогает мне каждый день.

Сейчас мы в основном работаем над моей позицией, и он знает, что я хорошо владею мячом, поэтому мы работали без мяча – тем более что в «РБ Лейпциг» это очень важно для того, как мы играем и прессингуем, чтобы быстро вернуть мяч.

Честно говоря, [с ] я почти не говорил. Он не давал мне никаких советов. Мне просто нужно было учиться по ходу дела. Я понимаю, что в любом случае должен повзрослеть как игрок и как личность», – сказал .