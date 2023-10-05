Пети о Хавертце: «Не понимаю, почему он продолжает выходить в старте «Арсенала». После гола «Борнмуту» была еще одна посредственная игра»

Эммануэль Пети не понимает, почему Кай Хавертц остается игроком основы в «Арсенале».

Немецкий полузащитник перешел в состав «канониров» в летнее трансферное окно. Он провел 11 матчей за «Арсенал» и отличился одним забитым голом.

«Гол в ворота «Борнмута» придаст сил, но сейчас ему нужно быть стабильным, потому что за этим последовало еще одна посредственная игра – против «Ланса».

Я не понимаю, почему Хавертц продолжает выходить в стартовом составе «Арсенала», потому что, на мой взгляд, он не оказывает достаточного влияния на ход матчей. Я знаю, что Артета хочет с ним сделать, но, должно быть, есть игроки, наблюдающие за игрой со скамейки запасных и удивляющиеся, почему они не играют, потому что некоторые игроки на поле недостаточно хороши, но они выходят в старте на каждый матч.

должен быть осторожен и не возлагать всю свою веру на определенных игроков, поскольку это происходит за счет других игроков команды. Он должен проводить ротацию и давать шанс всем своим игрокам», – сказал бывший полузащитник « ».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию