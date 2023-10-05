Пети о Хавертце: «Не понимаю, почему он продолжает выходить в старте «Арсенала». После гола «Борнмуту» была еще одна посредственная игра»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Кай Хавертц Футбол

Эммануэль Пети не понимает, почему Кай Хавертц остается игроком основы в «Арсенале».

Немецкий полузащитник перешел в состав «канониров» в летнее трансферное окно. Он провел 11 матчей за «Арсенал» и отличился одним забитым голом. 

«Гол в ворота «Борнмута» придаст Хавертцу сил, но сейчас ему нужно быть стабильным, потому что за этим последовало еще одна посредственная игра – против «Ланса».

Я не понимаю, почему Хавертц продолжает выходить в стартовом составе «Арсенала», потому что, на мой взгляд, он не оказывает достаточного влияния на ход матчей. Я знаю, что Артета хочет с ним сделать, но, должно быть, есть игроки, наблюдающие за игрой со скамейки запасных и удивляющиеся, почему они не играют, потому что некоторые игроки на поле недостаточно хороши, но они выходят в старте на каждый матч.

Артета должен быть осторожен и не возлагать всю свою веру на определенных игроков, поскольку это происходит за счет других игроков команды. Он должен проводить ротацию и давать шанс всем своим игрокам», – сказал бывший полузащитник «Арсенала». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Jazzzz
В прессинге и защитной отработке доминирует.
Ложный опорник - придумка Артеты💪🏼
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We are Arsenal
Ответ Jazzzz
В прессинге и защитной отработке доминирует. Ложный опорник - придумка Артеты💪🏼
Не знаю. Может я не разбираюсь в футболе , но за это большое количество матчей я увидел только Буратино. Корявый пенальти, 1 хороший пас в кубке на Нельсона и пару раз в штрафной после углового мяч выбил. Такие себе достижения. Смотрел все матчи Арса , кроме ЛЧ. Там только нарезки. Его статистику можно как Кокорина в Фиорентине считать - сколько раз яйцо почесал, позевал и т.п
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