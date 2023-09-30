Артета о том, что игроки «Арсенала» дали Хавертцу пробить пенальти: «Этот момент стоит всего, через что Кай прошел за последнее время. Рад, что они приняли это решение»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Кай Хавертц Футбол

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги игры с «Борнмутом».

Лондонская команда выиграла матч 7-го тура АПЛ со счетом 4:0. 

– Насколько приятным был этот результат?

– Очень счастлив. Судя по тому, как мы подошли к игре, я думаю, что команда была готова играть еще со вчерашнего дня. Мы знали, что нам предстоит серьезное испытание против команды, которая в прошлых играх не получила того, чего заслуживала. Они не дают соперникам времени, у них маленькое поле... Мы очень хорошо прочитали игру и заслужили право на победу.

– Что вы думаете о голе Кая [Хавертца] и праздновании?

– Я очень рад победе, но еще больше я рад быть частью команды, которая демонстрирует те человеческие качества, которые они проявили сегодня. Они сделали это [дали ему пробить пенальти] по-настоящему естественным образом. Я рад, что они приняли такое решение. И так же благодарен нашим болельщикам за то, как они пели его имя и позволили ему чувствовать себя сегодня. Если и есть игрок, который заслуживает этого, то это Кай Хавертц, так что я очень рад за него.

– Что это даст ему?

– Вероятно, это все изменит. Если у него и были какие-то вопросы о том, как мы к нему относимся, о том, как он играет, я думаю, они исчезли. Усэйн Болт однажды сказал: «Мне нужно тренироваться четыре года, чтобы пробежать девять секунд». Иногда тебе приходится многое делать, но ты не видишь результата. В такие моменты ты начинаешь его видеть.

Я думаю, что этот момент стоит всего, через что он прошел за последние несколько недель, так что я действительно рад за него.

– Знали ли вы, что игроки отдадут право на пенальти Каю?

– Нет, но в этом-то и вся прелесть. Они берут на себя инициативу и лидерство, чтобы принимать эти решения. Я не знаю [кто это был], но я предполагаю, что Букайо [Сака] должен был бить, а затем он передал это право Мартину [Эдегору], который передал его Каю. На самом деле это не имеет значения, красота заключается в жесте и в том факте, что игроки могут делать эти шаги и принимать эти решения.

– Вы чувствовали, что Хавертцу нужен был этот момент?

– Мы все старались оказать ему поддержку и предоставить нужные инструменты. Он делает много замечательного во время матчей. Демонстрировать такой уровень сопереживания и понимания, переживать и заботиться о ком-то – это просто здорово, – сказал Артета

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19 комментариев

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kerasin111
Как же приятно сейчас поддерживать Арсенал. За всю мою жизнь поддержки этот клуб с 2006 года не было момента круче. Хороший состав, хороший родной тренер и даже кронке разбил копилку. Просто красота!
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Крыс Пол
Хвича и Хавертц забили. Осталось Мишке Мудрику забить и сезон можно считать успешным.
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kerasin111
Ответ Asl Ali
через что он прошел ??? боже мой , будто он пережил тяжелый перелом , или остановку сердца . Так нет же , он пережил реакцию болельщиков на его абсолютно днищенскую игру. Плюшевый мальчик получая миллионы долларов грустит и обижается , надувает губки. А тренер такому поведению потакает. Тут принято сравнивать мудрика и хаверца , ИМХО Шаман что что , а вот трудится и пашет , даже после диких обсеров . а вот Кай реально просто плывет после неудач и теряется .
Болельщики ему уже чант посветили и поддерживают несмотря на тяжелый старт. Что ты несешь вообще?
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hollower
Ответ kerasin111
Болельщики ему уже чант посветили и поддерживают несмотря на тяжелый старт. Что ты несешь вообще?
Всё нормально, просто плюсодрочер как обычно не осилил прочитать дальше заголовка.
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Nachalnik
В команде хорошая атмосфера. Здорово, что сами решили дать именно ему пробить.
Интересно, раскрепостит ли это Хавертца. Давление ему явно мешало.
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Jere
Ответ Крыс Пол
Хвича и Хавертц забили. Осталось Мишке Мудрику забить и сезон можно считать успешным.
Ну так зарплату ему на 100М ещё поднимите, пупсики, и он может забьёт наконец когда нить, а может и нет, дерево оно такое)))))))))))))))
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раскаявшийся жиробас
Ответ kerasin111
Как же приятно сейчас поддерживать Арсенал. За всю мою жизнь поддержки этот клуб с 2006 года не было момента круче. Хороший состав, хороший родной тренер и даже кронке разбил копилку. Просто красота!
вообще был ещё момент с финалом Лиги Европы, это мог быть отличный момент, если б взяли трофей
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Jere
Ответ Mr@k
Смешно , 75 млн может забить только с пенальти
мудрик 100М и этого не может, два портрета глупости в фас и в профиль.
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дон_бомжови
Ответ Jere
мудрик 100М и этого не может, два портрета глупости в фас и в профиль.
анфас
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