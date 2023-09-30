Артета о том, что игроки «Арсенала» дали Хавертцу пробить пенальти: «Этот момент стоит всего, через что Кай прошел за последнее время. Рад, что они приняли это решение»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги игры с «Борнмутом».

Лондонская команда выиграла матч 7-го тура со счетом 4:0.

– Насколько приятным был этот результат?

– Очень счастлив. Судя по тому, как мы подошли к игре, я думаю, что команда была готова играть еще со вчерашнего дня. Мы знали, что нам предстоит серьезное испытание против команды, которая в прошлых играх не получила того, чего заслуживала. Они не дают соперникам времени, у них маленькое поле... Мы очень хорошо прочитали игру и заслужили право на победу.

– Что вы думаете о голе Кая [Хавертца] и праздновании?

– Я очень рад победе, но еще больше я рад быть частью команды, которая демонстрирует те человеческие качества, которые они проявили сегодня. Они сделали это [дали ему пробить пенальти] по-настоящему естественным образом. Я рад, что они приняли такое решение. И так же благодарен нашим болельщикам за то, как они пели его имя и позволили ему чувствовать себя сегодня. Если и есть игрок, который заслуживает этого, то это , так что я очень рад за него.

– Что это даст ему?

– Вероятно, это все изменит. Если у него и были какие-то вопросы о том, как мы к нему относимся, о том, как он играет, я думаю, они исчезли. Усэйн Болт однажды сказал: «Мне нужно тренироваться четыре года, чтобы пробежать девять секунд». Иногда тебе приходится многое делать, но ты не видишь результата. В такие моменты ты начинаешь его видеть.

Я думаю, что этот момент стоит всего, через что он прошел за последние несколько недель, так что я действительно рад за него.

– Знали ли вы, что игроки отдадут право на пенальти Каю?

– Нет, но в этом-то и вся прелесть. Они берут на себя инициативу и лидерство, чтобы принимать эти решения. Я не знаю [кто это был], но я предполагаю, что Букайо [Сака] должен был бить, а затем он передал это право Мартину [Эдегору], который передал его Каю. На самом деле это не имеет значения, красота заключается в жесте и в том факте, что игроки могут делать эти шаги и принимать эти решения.

– Вы чувствовали, что Хавертцу нужен был этот момент?

– Мы все старались оказать ему поддержку и предоставить нужные инструменты. Он делает много замечательного во время матчей. Демонстрировать такой уровень сопереживания и понимания, переживать и заботиться о ком-то – это просто здорово, – сказал .

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