Артета об 1:2 от «Ланса»: «Арсенал» не создал достаточно остроты в нападении. Исход определен игрой в штрафных – мы не забили и недостаточно хорошо оборонялись»

Микель Артета объяснил причины поражения от «Ланса».

«Арсенал» проиграл со счетом 1:2 в матче .

« » – очень хорошая команда, классный соперник. Мы открыли счет в матче, но соперник использовал один момент, чтобы сравнять. Но у нашей команды была возможность забить сразу после перерыва.

Это правда, что мы не создали достаточно остроты в нападении. Мы не атаковали в конкретных зонах на поле.

Игра в штрафных площадях – это разница между игрой с ПСВ и матчем против «Ланса». Мы не реализовали свои моменты, а в своей штрафной недостаточно хорошо защищались.

Ошибки случаются в футболе, и они будут продолжаться. Но разница – в игре в штрафных. Нужно забивать и хорошо защищаться.

Что касается повреждения , то он что-то почувствовал в области ахилла, ему было некомфортно продолжать матч», – сказал главный тренер « » .

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