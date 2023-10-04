Артета об 1:2 от «Ланса»: «Арсенал» не создал достаточно остроты в нападении. Исход определен игрой в штрафных – мы не забили и недостаточно хорошо оборонялись»
Микель Артета объяснил причины поражения от «Ланса».
«Арсенал» проиграл со счетом 1:2 в матче Лиги чемпионов.
«Ланс» – очень хорошая команда, классный соперник. Мы открыли счет в матче, но соперник использовал один момент, чтобы сравнять. Но у нашей команды была возможность забить сразу после перерыва.
Это правда, что мы не создали достаточно остроты в нападении. Мы не атаковали в конкретных зонах на поле.
Игра в штрафных площадях – это разница между игрой с ПСВ и матчем против «Ланса». Мы не реализовали свои моменты, а в своей штрафной недостаточно хорошо защищались.
Ошибки случаются в футболе, и они будут продолжаться. Но разница – в игре в штрафных. Нужно забивать и хорошо защищаться.
Что касается повреждения Букайо Сака, то он что-то почувствовал в области ахилла, ему было некомфортно продолжать матч», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
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https://www.sports.ru/football/1115519658-rajs-o-porazhenii-ot-lansa-arsenal-polnostyu-dominiroval-v-matche.html?sl=1
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