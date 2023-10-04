Артета об 1:2 от «Ланса»: «Арсенал» не создал достаточно остроты в нападении. Исход определен игрой в штрафных – мы не забили и недостаточно хорошо оборонялись»

Теги Ланс Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал травмы Букайо Сака Футбол

Микель Артета объяснил причины поражения от «Ланса».

«Арсенал» проиграл со счетом 1:2 в матче Лиги чемпионов.

«Ланс» – очень хорошая команда, классный соперник. Мы открыли счет в матче, но соперник использовал один момент, чтобы сравнять. Но у нашей команды была возможность забить сразу после перерыва.

Это правда, что мы не создали достаточно остроты в нападении. Мы не атаковали в конкретных зонах на поле.

Игра в штрафных площадях – это разница между игрой с ПСВ и матчем против «Ланса». Мы не реализовали свои моменты, а в своей штрафной недостаточно хорошо защищались.

Ошибки случаются в футболе, и они будут продолжаться. Но разница – в игре в штрафных. Нужно забивать и хорошо защищаться.

Что касается повреждения Букайо Сака, то он что-то почувствовал в области ахилла, ему было некомфортно продолжать матч», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

 

 

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11 комментариев

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f0rmoceft
Артета, где слова о доминации? Или ты их делегируешь игрокам?
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gustavo1097
Та вы определитесь уже😂

https://www.sports.ru/football/1115519658-rajs-o-porazhenii-ot-lansa-arsenal-polnostyu-dominiroval-v-matche.html?sl=1
+4
-1
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Кино Музыка
Плюшевость становится не лучшей чертой команды.
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Billy_Shears
А почему? Сколько ещё денег надо потратить, чтобы обыгрывать 15 команду Франции?
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Zed_patriot
середняк Франции вздернул почти чемпиона АПяЛ
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Stas Politik
А Райс сказал, что вы доминировали. Да и в целом несостыковка какая-то: как Арсенал Артеты может не доминировать?
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Lavinka
Повезло Арсеналу что МЮ проиграл . Щас бы все шишки летели на пушкарей .
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Иван Иванов
Ответ Богдан Бондарчук
Какой же Артета переоцененный тренер. Ему до того же Клоппа как до луны. Про Гвардиолу вообще молчу. Когда этого физрука попрут уже из клуба ?
А кто-то разве ставил Артету в один ряд с Клоппом? Микель ещё не доказал свой класс.
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S H A R K
Ответ Богдан Бондарчук
Какой же Артета переоцененный тренер. Ему до того же Клоппа как до луны. Про Гвардиолу вообще молчу. Когда этого физрука попрут уже из клуба ?
99% тренерам далеко до Клоппа и Гвардиолы.
0
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