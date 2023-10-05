«Энрике считал «Ньюкасл» отстоем. У него чрезмерное эго, он не понимает потенциал своих игроков». Дюгарри о проигрыше «ПСЖ» 1:4

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике после разгрома «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Вчера «Пари Сен-Жермен» на выезде уступил «Ньюкаслу» (1:4) во 2-м туре группового этапа.

«Допустим, вы тренер «Ньюкасла», вы видите «ПСЖ», у которого было тяжелое межсезонье, они потеряли Месси, Неймара… Они купили хороших игроков, но не звезд. и вот они приезжают в Ньюкасл, на бурлящий стадион. И играют по схеме с четырьмя нападающими.

Футболисты «Ньюкасла», должно быть, сказали себе: «Они считают, что мы отстой, сосунки. Ну-ка зададим им! Может, у нас не слишком хорошие игроки, слишком высокие и здоровые, но мы сыграем интенсивно, помассируем им лодыжки». Так и случилось! Тренер «ПСЖ» считал «Ньюкасл» отстоем.

Луис Энрике допускал ошибки. Я его знаю. Когда я играл в «Барселоне», я был там с ним. Он очень гордый. У него чрезмерное эго. Я уверен, что он остался таким.

Он будет навязывать определенные вещи, стараться довести все до конца. Он и умрет со своими идеями. Я думаю, он не понимает истинного потенциала своих игроков», – сказал бывший форвард сборной Франции.

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11 комментариев

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deadjoker
Когда вся команда куплена под вертикальный футбол, а тренер под горизонтальный.
+4
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rigobersong
Французский Мостовой🤡🤡🤡

https://www.sports.ru/football/1114985989-dyugarri-o-prodlenii-kontrakta-messi-s-pszh-on-ne-na-vysote-ochevidno-.html

https://www.sports.ru/football/1114958722-dyugarri-o-travme-nejmara-xoroshaya-novost-dlya-pszh-galte-odnazhdy-do.html

Все виноваты кроме Мбаппе, Французская священная корова которую нельз трогать:))
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corazón blanco
Как раз таки по схеме Энрике и хотел полностью использовать атакующий потенциал команды на полную, вот только это на бумаге. А играют в контроль мяча и пас ради паса, без быстрого продвижения мяча вперед и между линиями.
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Нейтральный критик
"Этот Луис Энрике боится меня. Я видел его истинное лицо. Когда он посмотрит вверх и возопит: "Спаси меня!", а я прошепчу: "НЕТ", – сказал бывший форвард сборной Франции.
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инок
Месси с Неймаром снова мешают ПСЖ и Мбаппе прогрессировать..))
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Direct free kick
Надо было звать в ПСЖ великого Моуриньо
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igls54
Отныне отстой это ПСЖ
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ARIGAMI ARIGAMI
Как футбольная Белла Свон поживает? Опять на какую нибудь вечеринку и выбивать контракт, не так ли?
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denisques
То есть теперь значит ПСЖ "потерял" Месси и Неймара? а то что они всем Парижем от них избавлялись это уже забыли?
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#SharkTeam
Ответ Direct free kick
Надо было звать в ПСЖ великого Моуриньо
Месси уже шел, смысла нет
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ инок
Месси с Неймаром снова мешают ПСЖ и Мбаппе прогрессировать..))
Кого это мне напоминает...
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