«Энрике считал «Ньюкасл» отстоем. У него чрезмерное эго, он не понимает потенциал своих игроков». Дюгарри о проигрыше «ПСЖ» 1:4

Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике после разгрома «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Вчера « » на выезде уступил « » (1:4) во 2-м туре группового этапа.

«Допустим, вы тренер «Ньюкасла», вы видите «ПСЖ», у которого было тяжелое межсезонье, они потеряли Месси, Неймара… Они купили хороших игроков, но не звезд. и вот они приезжают в Ньюкасл, на бурлящий стадион. И играют по схеме с четырьмя нападающими.

Футболисты «Ньюкасла», должно быть, сказали себе: «Они считают, что мы отстой, сосунки. Ну-ка зададим им! Может, у нас не слишком хорошие игроки, слишком высокие и здоровые, но мы сыграем интенсивно, помассируем им лодыжки». Так и случилось! Тренер «ПСЖ» считал «Ньюкасл» отстоем.

допускал ошибки. Я его знаю. Когда я играл в «Барселоне», я был там с ним. Он очень гордый. У него чрезмерное эго. Я уверен, что он остался таким.

Он будет навязывать определенные вещи, стараться довести все до конца. Он и умрет со своими идеями. Я думаю, он не понимает истинного потенциала своих игроков», – сказал бывший форвард сборной Франции.

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