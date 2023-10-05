«Энрике считал «Ньюкасл» отстоем. У него чрезмерное эго, он не понимает потенциал своих игроков». Дюгарри о проигрыше «ПСЖ» 1:4
Кристоф Дюгарри раскритиковал Луиса Энрике после разгрома «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Вчера «Пари Сен-Жермен» на выезде уступил «Ньюкаслу» (1:4) во 2-м туре группового этапа.
«Допустим, вы тренер «Ньюкасла», вы видите «ПСЖ», у которого было тяжелое межсезонье, они потеряли Месси, Неймара… Они купили хороших игроков, но не звезд. и вот они приезжают в Ньюкасл, на бурлящий стадион. И играют по схеме с четырьмя нападающими.
Футболисты «Ньюкасла», должно быть, сказали себе: «Они считают, что мы отстой, сосунки. Ну-ка зададим им! Может, у нас не слишком хорошие игроки, слишком высокие и здоровые, но мы сыграем интенсивно, помассируем им лодыжки». Так и случилось! Тренер «ПСЖ» считал «Ньюкасл» отстоем.
Луис Энрике допускал ошибки. Я его знаю. Когда я играл в «Барселоне», я был там с ним. Он очень гордый. У него чрезмерное эго. Я уверен, что он остался таким.
Он будет навязывать определенные вещи, стараться довести все до конца. Он и умрет со своими идеями. Я думаю, он не понимает истинного потенциала своих игроков», – сказал бывший форвард сборной Франции.
«Ньюкасл» раздавил «ПСЖ» 4 голами. Первая победа в ЛЧ за 20 лет!
«Ньюкасл» снес «ПСЖ» прессингом. Разгром по делу
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
https://www.sports.ru/football/1114985989-dyugarri-o-prodlenii-kontrakta-messi-s-pszh-on-ne-na-vysote-ochevidno-.html
https://www.sports.ru/football/1114958722-dyugarri-o-travme-nejmara-xoroshaya-novost-dlya-pszh-galte-odnazhdy-do.html
Все виноваты кроме Мбаппе, Французская священная корова которую нельз трогать:))