Радимов о разочарованиях тура РПЛ: «Зенит» – отрыв от 1-го места уже тревожный. «Спартак» – так разваливаться невозможно, катастрофа»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Сочи Футбол

Владислав Радимов включил «Зенит», «Спартак» и «Сочи» в список разочарований тура РПЛ.

Все три команды потерпели поражения в 10-м туре Мир РПЛ: «Зенит» – от «Оренбурга» (1:3), «Спартак» – от «Крыльев Советов» (0:4), «Сочи» – от «Факела» (0:2).

«Кто разочаровал: 

«Зенит». 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые – после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете – это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

«Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» – самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощечина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не...

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков. Селекция просто катастрофична, а ветераны начинают сдавать, и тут никакой тренер не поможет, остается только ждать ближайшего окна, нужны радикальные перемены. Иначе команда рискует не выбраться из ямы. А пока, учитывая работу спортивного департамента, все логично», – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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7 комментариев

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Покерный Футбол
Ответ T622222
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Приятно конечно что для Спартака Зенит это эталон и главное «отрыв от Зенита», а не турнирное положение, но как это отменяет тот факт что такой разгром от КС это реальное фиаско?
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Nick Crosier
20 туров еще впереди.Все вообще с ног на голову может перевернуться.
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T622222
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Karpins
Дайте Мостовому выскочить 1 на 1 с Абаскалем, и вопрос с новым тренером отпадет сам собою
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