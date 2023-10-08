Спартак — ЦСКА: прогноз на матч 08.10.2023, РПЛ

В предстоящие выходные команды российской Премьер-лиги откроют вторую треть чемпионата, и аккурат перед перерывом на товарищеские матчи сборной России нас ждет несколько интересных поединков. Внимание к лидеру «Краснодару», который в южном дерби встретится с «Ростовом», относительное дерби пройдет в Сочи, где местная команда примет «Зенит». Но главным матчем тура, безусловно, станет московское противостояние «Спартака» и ЦСКА. Сейчас в турнирной таблице сложилась такая ситуация, что сразу три московских клуба, упомянутый дуэт и динамовцы, делят место с пятого по седьмое, набрав одинаковое количество очков. Отставание от «Краснодара» составляет уже восемь. Вроде, не катастрофа, но как его ликвидировать, если у красно-белых, похоже, возвращаются фантомные боли, которые преследуют клуб уже многие годы, у ЦСКА тоже в последнее время своеобразная ничейная болезнь.

С армейцами все более или менее объяснимо, там главному тренеру Владимиру Федотову приходится каждый раз выкручиваться, чтобы выпустить на поле оптимальный состав, привет летней трансферной кампании. В отношении «Спартака» пока объяснений нет никаких, ни от главного тренера, ни от руководства. Все предсезонные надежды пока не оправдываются, перспективы выглядят грустными. В этой связи предстоящий поединок может стать определяющим и для Гильермо Абаскаля. Мог ли кто-то еще в концовке прошлого сезона или пару месяцев назад подумать об этом. В какой бы ситуации не находились команды, дерби всегда непредсказуемо. Матч состоится на Открытие Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 3

Спартак

Спартаковцам сейчас очень нужна победа, на худой конец сгодится и ничья при хорошей игре. После ноля забитых и семи пропущенных в последних двух матчах, а также в целом четырех поражений в чемпионате вновь, как это обычно бывает, пошли разговоры об отставке тренера. Комментарии болельщиков в разных ветках делятся на прямо противоположные: оставить Абаскаля или расстаться с ним. Нейтральные болельщики и хейтеры «Спартака» уже запаслись попкорном и будут с нетерпением ждать воскресного поединка с ЦСКА.

В самом начале чемпионата все в красно-белом королевстве было более-менее спокойно. Три победы на старте первенства, две в Кубке России. Многим подумалось, вот оно! Наконец-то возвращается та самая гегемония. Но проблемы в игре были, их видно было в выигранных поединках, и следом пошло-поехало. Сначала «Урал» на своем поле заставил вспомнить, что такое «фергитайм» и вырвал победу в добавленное время. Для любой команды такой исход может быть психологическим ударом. Следом можно было сетовать на календарь: дома матч с чемпионом «Зенитом» и выезд в Краснодар. Оба матча москвичи проиграли и стало понятно, что, как минимум, на этом этапе чемпионата тягаться с лучшими «Спартаку» не под силу.

Победы над «Сочи» и «Динамо» подарили надежду, но затем последовал выезд в Самару, к еще одной команде, стоящей в таблице выше красно-белых. Случился разгром. Затем второй подряд в Кубке от «Динамо». С точки зрения ситуации во втором по значимости турнире поражение резервным составом ни на что не влияет, но в контексте получаются те самые 0 : 7. Многие считают, что сейчас «Спартак» злее будет, но лучше бы результативнее и надежнее в обороне. Перед вами результаты пяти последних матчей московской команды.

Кубок России. 04.10.2023, «Динамо» — «Спартак» — 3 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 01.10.2023, «Крылья Советов» — «Спартак» — 4 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 23.09.2023, «Спартак» — «Динамо» — 1 : 0

— «Динамо» — : 0 Кубок России. 19.09.2023, «Пари НН» — «Спартак» — 0 : 3

— 0 : Премьер-лига. 16.09.2023, «Спартак» — «Сочи» — 1 : 0

Факты и цифры

«Спартаку» принадлежит рекорд по числу побед в чемпионатах России — 10, в чемпионатах СССР команда побеждала 12 раз

Лучший бомбардир «Спартака» в текущем чемпионате Тео Бонгонда, на его счету 4 забитых мяча

Лидер среди ассистентов всего чемпионата Квинси Промес, он 4 раза помогал партнерам по команде забивать голы

Самый недисциплинированный игрок красно-белых Александр Соболев, на его счету 4 желтые карточки

Прогноз на матч Краснодар – Ростов

ЦСКА

У болельщиков ЦСКА тоже было много надежд, связанных с приходом в команду Владимира Федотова, с приобретением новых игроков. В начале прошлого сезона они, казалось, начали воплощаться в жизнь, команда захватила лидерство, а затем стала создавать конкуренцию «Зениту». Но в итоге ЦСКА борьбу эту не выдержал и занял второе место, отстав от чемпиона на двенадцать очков. Тем не менее сезон в любом случае можно было записать в актив, поскольку армейцы выиграли Кубок России, в финале в серии пенальти обыграв «Краснодар».

Затем последовало межсезонье, и сначала в «Зенит» был продан Хесус Медина, в «Динамо» ушел Хорхе Карраскаль, в «Бешикташ» Бахтиер Зайнутдинов. Все так или иначе определяли игру команды в прошлом сезоне. Правда, в самом начале нового Федотов перестал рассчитывать на Карраскаля, но сейчас бы колумбиец команде пригодился. Тренеру обещали трансферы, и они случились. Армейский клуб пополнили чилийский нападающий Виктор Давила, бразильский защитник Хелвен и молодой узбекский полузащитник Аббос Файзуллаев. Вскоре мэтр армейского футбола Валерий Газзаев сказал, что двое последних игроков пока не готовы решать большие задачи. Адаптация всех троих затянулась, а тут команду начали накрывать травмы.

В итоге главному тренеру пришлось перед каждым матчем ломать голову, кого выпускать на поле и на какой позиции. Трансферную кампанию удачной точно нельзя было назвать, стали подтягивать молодых армейских воспитанников. Радует то, что удалось в предыдущем туре прервать ничейную серию. В целом получается, что у ЦСКА в последних восьми матчах, включая кубковые, семь ничьих. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием армейского коллектива.

Кубок России. 04.10.2023, «Факел» — ЦСКА — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— ЦСКА — 1 : 1 (пен. : 2) Премьер-лига. 30.09.2023, ЦСКА — «Балтика» — 1 : 0

— «Балтика» — : 0 Премьер-лига. 24.09.2023, «Ростов» — ЦСКА — 3 : 3

Кубок России. 20.09.2023, ЦСКА — «Сочи» — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— «Сочи» — 1 : 1 (пен. : 2) Премьер–лига. 16.09.2023, ЦСКА — «Крылья Советов» — 2 : 2

Факты и цифры

ЦСКА 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал чемпионат СССР, в 1991 году команда стала последним его победителем

Прошлый сезон армейцы стали вице-чемпионами и выиграли Кубок России

Лучший бомбардир команды в чемпионате нападающий Федор Чалов, на его счету 6 забитых мячей, 4 из них с пенальти

Лучший ассистент Милан Гайич, на счету сербского защитника 2 результативные передачи

История личных встреч Спартака и ЦСКА

До юбилейного двухсотого матча командам осталось сыграть еще два матча. В Москве много команд и в прежние десятилетия главными считались разные дерби. В последние пару десятков лет основным можно считать противостояние «Спартака» и ЦСКА. Небольшое преимущество по победам у красно-белых. Сложилось оно за счет более удачных матчей в советский период.

Победы «Спартака» — 85

Победы ЦСКА — 74

Ничьи — 39

Самая крупная победа «Спартака» — 8 : 0

Самая крупная победа ЦСКА — 10 : 1

Самым сложным для «Спартака» в противостоянии с ЦСКА выдалось первое десятилетие нового века, когда красно-белые выиграли в 2001 году, а затем как отрезало. Если взять отрезок в несколько последних лет, то команды играют на равных, хотя безвыигрышная серия армейцев в матчах со спартаковцами затянулась уже на три игры. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Премьер-лига. 21.05.2023, «Спартак» — ЦСКА — 2 : 1

— ЦСКА — : 1 Премьер-лига. 16.10.2022, ЦСКА — «Спартак» — 2 : 2

Кубок России. 20.04.2022, «Крылья Советов» — «Спартак» — 0 : 1

— 0 : Премьер-лига. 26.02.2022, «Спартак» — ЦСКА — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 20.09.2021, ЦСКА — «Спартак» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Спартак — ЦСКА

Чем хорош нынешний чемпионат страны, так это своей непредсказуемостью результатов. Ои «Спартака» сейчас и вовсе не знаешь чего ждать. Красно-белые проигрывали матчи в основном только соперникам, находящимся в таблице выше них. ЦСКА — соседи и, следуя этой логике, подопечные Абаскаля проигрывать не должны. Хотя Владимир Федотов наверняка приготовит для коллеги сюрпризы. Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Спартака» — 2,18

Ничья — 3,63

Победа ЦСКА — 3,23

Матч на три исхода и все же сложно поверить, что после разгрома в Самаре «Спартак» выдаст еще один провальный поединок. На победу хозяев коэффициент очень привлекательный. Если считаете, что это все равно большой риск, то смотрите на двойной исход, тут надежнее, но коэффициент всего 1,35.

Где смотреть матч Спартак – ЦСКА

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