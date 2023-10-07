«Краснодар» – «Ростов»: прогноз на матч 7.10.2023, РПЛ

В субботу, 7 октября, «Краснодар» на «Краснодар Арене» сыграет с «Ростовом». Игра начнется в 19:00 по московскому времени, и пройдет в рамках розыгрыша 11 тура российской Премьер-Лиги.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка – победа «Краснодара»(1.65), ТБ 2.5(1.95).

«Быки» лидируют в Премьер-Лиге, а вот «Ростов» близок к зоне стыковых матчей, кажется, в игре все очевидно, но смогут ли краснодарцы выиграть южное дерби? А может быть подопечные Валерия Карпина сотворят сенсацию и нанесут поражение команде Владимира Ивича? А может быть поединок закончится ничьей? Забьет ли гол Джон Кордоба? Поможет ли своей команде Егор Голенков? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев игру, ну а наш прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов», поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Краснодар»

Краснодарцы лидируют в турнирной таблице. Команда набрала 24 очка в 10 сыгранных матчах Премьер-Лиги. Отметим, что подопечные Ивича выиграли семь игр, а в трех матчах сыграли вничью. Команда довольно много забивает – 16 голов в 10 матчах, но пропустила только три мяча. Подчеркнем, что «Краснодар» обгоняет ближайшего преследователя на три балла – у идущих вторыми «Крыльев Советов» 21 набранное очко.

Если же говорить об игровой форме «быков», то вспомним, как команда провела пять последних официальных матчах:

16.09.2023, российская Премьер-Лига, «Ахмат» – «Краснодар» 1:1 (гол у «Краснодара»: Кади);

19.09.2023, Кубок России, «Краснодар» (победа в серии пенальти) – «Динамо» 1:1 (гол у «Краснодара» в основное время: Кади);

24.09.2023, российская Премьер-Лига, «Краснодар» – «Урал» 2:0 (голы: Кевин Пина, автого Егора Филипенко);

30.09.2023, российская Премьер-Лига, «Рубин» – «Краснодар» 0:2 (голы: Кордоба, Олусегун, ассисты: Алонсо, Кордоба);

04.10.2023, Кубок России, «Краснодар» – «Пари НН» 3:0 (голы: Ахметов, Арутюнян, Кордоба).

Лучшим бомбардиром «быков» является Джон Кордоба – футболист наколотил семь голов в 14 матчах краснодарцев. Второй по результативности – Эдуард Сперцян, отличившийся четырьмя голами в 12 матчах. Кади в 14 играх отличился тремя голами. Джон Кордоба и Эдуард Сперцян также отдали по два ассиста, и лидируют в командном споре лучших распасовщиков.

В матче с «Ростовом» команде не смогут помочь Кайо, Кевин Ленини и Олакунле Олусегун. У всех игроков повреждения. Также рискует получить дисквалификацию Джон Кордоба. Однако игрок наверняка выйдет в старте против в матче против ростовчан.

Коротко поговорим о статистических фактах о команде:

«Краснодар» побеждает в трех последних очных встречах против «Ростова»;

в последних 5 играх «Краснодар» пропускает в среднем 0.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем 1.80 гола за игру;

«Краснодар» не пропускает в 3 последних матчах;

«Краснодар» забивает в 5 из 7 последних матчей;

«Краснодар» забивает в 13 последних матчах против «Ростова».

Прогноз на матч Сочи – Зенит

«Ростов»

У «Ростова» дела в нынешнем розыгрыше РПЛ идут далеко не лучшим образом. После трети чемпионата подопечные Валерия Карпина идут только на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Желто-синие» в десяти матчах чемпионата страны выиграли только два матча, в четырех поединках была достигнута ничья, а еще в четырех матчах «Ростов» проиграл. Отметим, команда забила 15 голов, но при этом пропустила 21 гол – это худший результат в РПЛ.

В последних пяти официальных матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

16.09.2023, российская Премьер-Лига, «Балтика» – «Ростов» 2:2 (голы у «Ростова»: Даниил Уткин, Егор Голенков, ассист: Миронов);

20.09.2023, Кубок России, «Рубин» – «Ростов» (победа в серии пенальти) 1:1 (гол у «Ростова» в основное время: Герман Игнатов);

24.09.2023, российская Премьер-Лига, «Ростов» – ЦСКА 3:3 (голы у «Ростова»: Миронов, Голенков дубль. Ассисты: Мохеби, Глебов, Ванахия);

29.09.2023, российская Премьер-Лига, «Ростов» – «Урал» 2:2 (голы у «Ростова»: Максим Осипенко, Илья Ванахия);

03.10.2023, Кубок России, «Локомотив» – «Ростов» 3:1 (гол у «Ростова»: Максим Осипенко).

Лучший бомбардир команды – Егор Голенков. Форвард наколотил пять голов в 15 матчах «желто-синих». Второе и третье места занимают Максим Осипенко и Николай Комличенко. Они забили по три гола. Первые два места в споре ассистентов занимают Илья Вахания и Мохаммад Мохеби. У них по две результативные передачи.

Команде не поможет Николай Комличенко, он восстанавливается от травмы бедра. Также из-за дисквалификации не сыграет Хорен Байрамян, а Данил Хромов не допущен к участию в матчах южан.

Коротко поговорим о статистических фактах о команде:

в последних 5 играх «Ростов» пропускает в среднем 2.20 гола за игру;

в последних 5 играх «Ростов» забивает в среднем 1.80 гола за игру;

«Ростов» пропускает в 3 последних матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов»

Отметим, что команды провели между собой 38 матчей, в которых 18 раз побеждал «Краснодар», а в четырех встречах победу праздновали футболисты «Ростова». Отметим, «быки» наколотили 60 голов, а ростовчане забили в ворота соперника 33 мяча. В пяти последних очных встречах команды сыграли следующим образом:

10.07.2022, товарищеская встреча, «Ростов» – «Краснодар» 1:2;

09.10.2022, российская Премьер-Лига, «Ростов» – «Краснодар» 3:2;

11.02.2023, зимний Кубок РПЛ, «Ростов» – «Краснодар» 0:4;

06.04.2023, Кубок России, «Краснодар» (победа в серии пенальти) – «Ростов» 1:1;

21.05.2023, российская Премьер-Лига, «Краснодар» – «Ростов» 3:0.

В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно – «Краснодар», исходя из статистики очных встреч и текущей игровой формы, выступает фаворитом команды. Наверняка подопечные Ивича смогут набрать три очка в предстоящей встрече, а Кади, или возможно, Кордоба, улучшат свою статистику по забитым мячам. Команда же Карпина способна преподносить сюрпризы, что, например, продемонстрировала в игре с ЦСКА, но вот поединок против «Краснодара», с вероятностью в 90%, станет для команды проигрышным. Наш прогноз – победа «Краснодара»(1.65), ТБ 2.5(1.95).

Отметим, аналитики букмекерской конторы «Бетбум» согласны с нашими доводами, и дают на победу «Краснодара» коэффициент 1.65. Ничья оценивается более «вкусной» котировкой – 4.20, а вот победа «Ростова», оценивается как сенсационный исход – в 5.80.

Где смотреть матч Краснодар – Ростов

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥