Каррагер призвал выпустить Мудрика в старте несколько раз подряд: «Парню нужен шанс, а «Челси», купив его за 80+ млн, продолжает набирать вингеров»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Джейми Каррагер советует «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.

«Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров налево и направо, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.

Нужно сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире YouTube-канала The Overlap.

Мудрик провел за «Челси» 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи.

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16 комментариев

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Юлия Закаблукова
Его трансфер это благотворительная помощь Украине, игрок нулевой
+28
-8
+20
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Салауат Нуралиев
Каррагер такое говорит в отместку за Лавию и Кайседо))
+6
0
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Как дела на заводе
Ответ Igorsm
знал бы ты как меня заминусовали когда я это писал при его переходе)
и меня))
+5
0
+5
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Grime Font
представитель шахты практически же сразу прямо сказал, что часть денег пойдёт на поддержку армии 404. так почему эти эксперты продолжают вспоминать ценник мудрика? очевидно же, что его покупка - это помощь от боулинга
+8
-4
+4
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jam.football
что курят эти эксперты? Мудрика же второй матч подряд ставят в старте. Результаты = 0
+3
0
+3
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Igorsm
Ответ Юлия Закаблукова
Его трансфер это благотворительная помощь Украине, игрок нулевой
знал бы ты как меня заминусовали когда я это писал при его переходе)
+6
-3
+3
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Leon Betov
Мудрик это уровень Шапи, который тоже пару раз сверкнул в еврокубках, а потом исчез
+5
-3
+2
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Igorsm
Ответ Как дела на заводе
и меня))
ну тогда держи плюс
+2
0
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Okaka
Мудрик более-менее играет, хоть пасы дает, в отличие от Стерлинга
+1
0
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Как дела на заводе
Эксперты со спортс ру тож все ждут и ждут когда ж он начнет играть))
Только и приходится вспоминать 15 минут против Милнера)
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Евгений Цыбулин
Ответ Юлия Закаблукова
Его трансфер это благотворительная помощь Украине, игрок нулевой
Да блин,откуда у вас такие мысли неумные?Боули-Американец,он может Украине-официально отправить,хоть деньги,хоть вооружение!Он и любой миллиардер США-могут это сделать абсолютно напрямую,даже прессуху сделать и заявить об этом!)Боули,трансфером Мудрика-потешил свое эго,переплюнув Арсенал!Только и всего!Таким же образом,он покупал других игроков!
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FortMinor
Ответ Grime Font
представитель шахты практически же сразу прямо сказал, что часть денег пойдёт на поддержку армии 404. так почему эти эксперты продолжают вспоминать ценник мудрика? очевидно же, что его покупка - это помощь от боулинга
а что ему мешало передать деньги напрямую?
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