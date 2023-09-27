Каррагер призвал выпустить Мудрика в старте несколько раз подряд: «Парню нужен шанс, а «Челси», купив его за 80+ млн, продолжает набирать вингеров»

Джейми Каррагер советует «Челси» дать Михаилу Мудрику больше игрового времени.

«Вы подписываете игрока, , скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров налево и направо, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.

Нужно сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире YouTube-канала The Overlap.

Мудрик провел за «Челси» 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи.

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