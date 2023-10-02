Почеттино о Мудрике: «Уникальный игрок. Он прилагает огромные усилия, чтобы интегрироваться в «Челси»

Маурисио Почеттино высказался об адаптации Михаила Мудрика в «Челси».

«Жизнь этих ребят [Мудрика и Джексона] изменилась в очень молодом возрасте. За них платят большие деньги, многое меняется по сравнению с тем, откуда они приходят. Кроме того, когда вы молоды, не всегда удается приехать и сразу заиграть.

Речь о том, чтобы адаптироваться, помочь им освоиться. Здесь самое сложное – понять, что нужно этим ребятам, чтобы чувствовать себя комфортно и проявить свой талант.

Говоря о Мише – конечно, он очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное совершенно не похожи на латиноамериканскую или любую другую.

Сейчас он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Думаю, он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что такое командная игра.

Он уникален. Я не могу вспомнить игрока, с которым мог бы сравнить его, я не смогу вспомнить ни одного. Это хороший вызов и для нас, и для него», – передает слова главного тренера « » Yahoo.

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