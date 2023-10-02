Почеттино о Мудрике: «Уникальный игрок. Он прилагает огромные усилия, чтобы интегрироваться в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Николас Джексон Футбол

Маурисио Почеттино высказался об адаптации Михаила Мудрика в «Челси».

«Жизнь этих ребят [Мудрика и Джексона] изменилась в очень молодом возрасте. За них платят большие деньги, многое меняется по сравнению с тем, откуда они приходят. Кроме того, когда вы молоды, не всегда удается приехать и сразу заиграть.

Речь о том, чтобы адаптироваться, помочь им освоиться. Здесь самое сложное – понять, что нужно этим ребятам, чтобы чувствовать себя комфортно и проявить свой талант.

Говоря о Мише – конечно, он очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное совершенно не похожи на латиноамериканскую или любую другую.

Сейчас он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Думаю, он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что такое командная игра.

Он уникален. Я не могу вспомнить игрока, с которым мог бы сравнить его, я не смогу вспомнить ни одного. Это хороший вызов и для нас, и для него», – передает слова главного тренера «Челси» Yahoo.

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64 комментария

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Faulheit
ещё 7 лет фанам челси слышать, что Мудрик вот-вот, да раскроется
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Qotik
20 матчей, 0 голов — действительно уникум, ничего не скажешь 😬
+17
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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Крым - это Россия. держи 🧯
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Заяцволк
Уникальный, только без первых 3-х букв
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Konstantin Meerov
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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тебе видимо мало лет или ты совсем неумный, если считаешь, что кто-то начинает боевые действия от скуки
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а ты попробуй в нанешней политической повестке сказать что нибудь плохое про войну, в России тебя не то что уволить,но и на советское шампанское посадить
где по другому то было?
ты видишь то, что тебе удобно, а то что в США стабильно увольняли директоров институтов и действующих военных за критику армии - это другое, там демократия такая вот
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Grime Font
уникальный игрок. за него заплатили, чтоб люди убивали друг друга.
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ЭкспертДиванный
Мудрик достоен взять шкафчик в раздевалке в челси
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Grime Font
Ответ Sweeet
Сразу можно вычислить жертв пропаганды. Так у вас всё легко в голове, как и в тезисах пропагандистов. Просто дед сбрендил или ему стало скучно. Да, поэтому всё и происходит. Ещё на подушку-пердушку сел, и отдал приказ.
так всё и было. укры и все остальные поляки натовские жили спокойно и жили, а Путину это не понравилось
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Антимосковский
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а ты попробуй в нанешней политической повестке сказать что нибудь плохое про войну, в России тебя не то что уволить,но и на советское шампанское посадить
смысл говорить о непосредственно участвующей в конфликте стороне? ни в России, ни в Украине, очевидно, нельзя выражать неугодную позицию, так и речь идет не о них, а о Великобритании (да и о любой стране «Запада»), это же еще и уголок либерализма и свободы слова в нашем темном мире, попробуйте там высказать позицию вне повесточки.
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Б81
Гол забьет -сразу золотой мяч дадут.
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Sweeet
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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Сразу можно вычислить жертв пропаганды. Так у вас всё легко в голове, как и в тезисах пропагандистов. Просто дед сбрендил или ему стало скучно. Да, поэтому всё и происходит. Ещё на подушку-пердушку сел, и отдал приказ.
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Martin Naceri
Они так часто говорят о его уникальности,что кажется уже верят в это )
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Мужика чья дочь пришла в школу с рисунком мир , что с ним стало ?)
мужчина, который ... давай не будем далеко ходить. илон маск. что с ним стало? его все осужают, хотя это всего лишь его мнение. или что стало с мужчиной, который рассказал правду про правительство США?! правильно, его хотят посадить на миллиард лет. а может мужчина из МФ армии США, который критиковал Обаму... ну это всё другое.

может стоить снять розовые очки?
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Pertinax Gandi
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а ты попробуй в нанешней политической повестке сказать что нибудь плохое про войну, в России тебя не то что уволить,но и на советское шампанское посадить
Точно так же как в Великобритании, если скажешь про войну в контексте пожелания победы России.
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Александр Шейфер
Ответ Гоша Самарский
Всё верно , лучше с потрохами продать Родину заокеанской стране за сникерс , макдак и кока-колу, и стать её рабами на несколько поколений вперёд . Радоваться радужным флагам , добивая свой народ западными ценностями , типа трансгендерства и т.п. Это всяк лучше , чем совок 2.0 С - Свобода ...
По твоему гораздо лучше продавать свои ресурсы Китаю за бесценок, и надеятся, что в случае серьёзного замеса Винни Пух встанет на нашу сторону? У меня в городе всё лесопилки китайские
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Александр Белов
Поч, ты лучше скажи куда пропал Маланг Сарр?
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EminenceGrise
Интеграция Мудрика в зарплатную ведомость Челси прошла успешно!
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depressrain
Это у них там аутотренинг такой?
«Мудрик самый лучший футболист в мире, Мудрик самый лучший футболист в мире...»
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Grime Font
Ответ евГений
Я так понимаю, всех хиппи после Похода на Пентагон набутылили и уволили с мест работы? Или это другое? К сожалению для твоего манямирка, в США системно людей не сажают за критику армии, куча людей протестовала и против Вьетнама, и против бомбардировки Белграда, например. А теперь – плачь ;))
дальше, "хиппи" людей пошли с митингом на Пентагон против войны во Вьетнаме, были разогнаны и больше 1к людей были задержаны в ходе этого митинга. плачь, такая свобода слова была. тебе это подтвердит даже американская Вики.
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Grime Font
Ответ евГений
Я так понимаю, всех хиппи после Похода на Пентагон набутылили и уволили с мест работы? Или это другое? К сожалению для твоего манямирка, в США системно людей не сажают за критику армии, куча людей протестовала и против Вьетнама, и против бомбардировки Белграда, например. А теперь – плачь ;))
чел, ты не гений, ибо хиппи - это те люди, которые жили свою жизнь беззаботно. они никогда не работали, просто курили и всё остальное. откуда ты уволишь накуреного лодыря?
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Да только Корею Афганистан Карабах не забудь
сейчас русские Иваны придут защищать Карабах, топить за Афган, чьих жителей уничтожали армия америки и хаять Корею, которая не хочет быть под стулом Америки.

если что, Соловьёв плох и мне 15р с кремля не капает. я бесплатно такой, который учил и учу историю
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
я вижу то что есть , и если на то пошло США я вообще не упоминал в своем сообщении , но вы не можете без них ничего потому что кого то надо всегда обвинять сделать виноватым ... зачем ты приписал США ? давай по уровню жизни поговорим про США ? о медицине и образовании ??? а или это не то что нужно обсуждать ? чтож твой шестерёнка царя Саша овецкин до сих пор в США ? есть русские украинские армянские кварталы в США , но в России нет кварталов где живут американцы ... и когда ты себе ответишь почему может тогда и поговорим !!!
дядь, лети в страну изумрудного города. прикинь, война была всегда и до 2022 года, все страны так или иначе воюют. ты можешь быть против всех воин, но от этого ничего не изменится.
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muslim1978
Ответ Стюардесс по имени Жанн
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закусывай чаще!!!
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Grime Font
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Войны бывают разные ты можешь заступиться за друга и перемахнуться это нормально , но когда твой сосед снизу приходит и говорит Але Вася ты будешь жить как я хочу и вообще одна комната моя теперь это не нормально...
весь блок НАТО с тобой согласен, жанн. поэтому они убили миллионы мирных в Ираке, Иране, Сирии и до этого 🫡 там были террористы... и собственные интересы в виде природных ресурсов.
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