Почеттино о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» получил то, что заслуживал. Рад за Мудрика – игрокам атаки очень важно забить первый гол»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Фулхэмом».

«Синие» одержали победу в игре 7-го тура АПЛ со счетом 2:0.

«Нам важно укрепить уверенность в себе. Игра была очень хорошей, я рад за игроков, и в итоге мы получили то, что заслуживали».

О первом голе Мудрика за клуб

«Для игроков атаки очень важно забить [первый] гол. Он играл хорошо. К сожалению, он почувствовал что-то в мышце в перерыве, но, надеюсь, это не серьезная проблема, и он будет готов к следующему матчу. Я очень рад за обоих [авторов голов].

В любой команде, когда возникают проблемы с травмами, подобные тем, что есть у нас, это может сказаться на результатах, но мы старались не использовать это в качестве оправдания. Это потрясающая команда, она очень талантлива», – сказал Почеттино.

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5 комментариев

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Groznyi2024
Гроши то будут?
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<~Inter~>
травмы прям преследуют клубы АПЛ. Из лидеров без серьезных травм обходится только Тоттенхэм
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Вячеслав Потока
Завелась…машина;) - иначе и не скажешь;)
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Русский в Шоке
Вышли Челси лимонов в подарок за этот подарок)
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