Тен Хаг про Онана: «У «МЮ» нет результата как у команды, поэтому футболисты не показывают ожидаемую игру. Это касается и главного тренера»

Эрик тен Хаг высказался об ошибке Андре Онана.

На 28-й минуте игры против «Баварии» в Лиге чемпионов Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот. После ошибки Онана сделал 5 сэйвов. «МЮ» уступил со счетом 3:4.

«Речь идет о всей команде. На данный момент мы не показываем результаты как команда, поэтому и отдельные футболисты не демонстрирует ожидаемую игру. Но это касается не только одного игрока, но и других, включая главного тренера.

Я всегда говорю футболистам, что мы атакуем 11 игроками и защищаемся 11 игроками.

Когда один или двое не выполняют свою работу, это похоже на карточный домик, поэтому дело не только в действиях одного и двух игроков», – сказал главный тренер « » .

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