Тен Хаг про Онана: «У «МЮ» нет результата как у команды, поэтому футболисты не показывают ожидаемую игру. Это касается и главного тренера»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об ошибке Андре Онана.

На 28-й минуте игры против «Баварии» в Лиге чемпионов Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот. После ошибки Онана сделал 5 сэйвов. «МЮ» уступил со счетом 3:4.

«Речь идет о всей команде. На данный момент мы не показываем результаты как команда, поэтому и отдельные футболисты не демонстрирует ожидаемую игру. Но это касается не только одного игрока, но и других, включая главного тренера.

Я всегда говорю футболистам, что мы атакуем 11 игроками и защищаемся 11 игроками.

Когда один или двое не выполняют свою работу, это похоже на карточный домик, поэтому дело не только в действиях одного и двух игроков», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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26 комментариев

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Ответ Пикачу82
У МЮ нет лидера в команде и на поле, отсюда результат. Вот скажите мне кто в МЮ прям лидер в раздеввлке? При Фергюсоне куда не ткни одни личности, а сейчас?
Видел я этих личностей которые были при Ферги без гениального шотландца. Заняли после чемпионского сезона 7 место. Ты про этих?
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CyberUnited
Мы атакуем 11 игроками, но защищается максимум 4-мя.
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Страна силовиков, оков и кабаков
Я все равно верю, что лысый исправит ситуацию. Прошлый сезон - это не случайность, команда показывала хорошую игру на довольно длинном отрезке. Сезон в мусор, но важно то, как команда отреагирует. И я в нее верю
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Street Fighter
Ответ Сослан Бедоев
И главного тренера?) "И"?) Главного тренера это касается в первую очередь!))) а потом уже "И" игроков, которых этот тренер понабрал))
Даже в изречении, где он берет ответственность на себя за поражения и игру команды, вы находите к чему придраться) А этот союз «И», который тебя так задевает, просто вынесен в заголовок, чтобы такие как ты написали такой комментарий. В самой новости написано по-другому. Хоть бы новость прочитал, перед тем , как комментировать
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Тухель
А мне нравится тактика МЮ, сразу вспоминается лучший период в истории сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса. Тогда великий испанский тренер использовал "рыжего опорника" по прямому назначению и тен Хаг сейчас регулярно опускает для розыгрыша Фернандеша ближе к обороне и в концовках в обороне отрабатывает португал, а не другие полузащитники. У этой тактики большое будущее.
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Тюменский медвежонок
Есть 2 огромные разницы, играть в финале Лиги Чемпионов за условный Интер где супер защита была и классные футболисты и другое дело играть в нынешнем Манчестер Юнайтед где в принципе проходной двор а не оборона, вы посмотрите что Далот делает на фланге защиты... я такой ужасной игры даже на детском уровне не видел, его как стоячего все обходят или условный Линделеф в центре обороны? вообще человек пожар, по его глазам видно что он в принципе боится в футбол играть... поэтому прекрасно понимаю почему и Онана в такой обстановке перестал толком тащить и показывать прежний уровень, потому что он "в ахере" где оказался, даже по его лицу опять таки видно насколько он растерян
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Ответ Snup4ic
Не очень понимаю болел МЮ, почему они так ненавидят своих игроков и тренеров, если зайти в коментарии под каналами МЮ там постоянная желчь и издёвки, это же оказывает мощное давление на команду и приводит к новым ошибкам и соответственно к более слабым результатам и так по спирали, яркий контраст с тем же Брайтоном где после поражения Афинскому АЕКу в комментариях все поддержали команду, поблагодарили за хорошую игру и пожелали удачи в игре с Борнмутом
Так стадо до сих пор думает, что МЮ топ команда(не путать с топ клубом), посему должны громить всех и вся, а если этого нет, то нужно всех собак пускать на Тен Хага. Главный аргумент стада: он жи патратил 400 млн. А то что до него миллиард с чем то 3 предыдущих тренера потратили и ничего не выиграли мы забываем.
Так чего же хочет стадо? Увольнение Хага и приглашение другого тренера, ради которого потратят очередные 400млн и отправят в отставку через сезон после назначение. И так каждый раз))
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Сослан Бедоев
И главного тренера?) "И"?) Главного тренера это касается в первую очередь!))) а потом уже "И" игроков, которых этот тренер понабрал))
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Snup4ic
Не очень понимаю болел МЮ, почему они так ненавидят своих игроков и тренеров, если зайти в коментарии под каналами МЮ там постоянная желчь и издёвки, это же оказывает мощное давление на команду и приводит к новым ошибкам и соответственно к более слабым результатам и так по спирали, яркий контраст с тем же Брайтоном где после поражения Афинскому АЕКу в комментариях все поддержали команду, поблагодарили за хорошую игру и пожелали удачи в игре с Борнмутом
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Пикачу82
У МЮ нет лидера в команде и на поле, отсюда результат. Вот скажите мне кто в МЮ прям лидер в раздеввлке? При Фергюсоне куда не ткни одни личности, а сейчас?
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mozg79
Онана до пропущенного гола трижды трепал нервы перекладыванием мяча в штрафной с одной ноги на другую. Но первый же плотный удар закончился голом.
Когда-то в МЮ мы были рады Бартезу. Но эта радость быстро закончилась. Возможно, данный случай будет аналогичным.
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Cheldon
«Но это касается не только одного игрока, но и других, включая главного тренера» ☝ У Тен Хага уже и главный тренер виноват? Виноваты все! Даже Тен Хаг :)
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Ответ CyberUnited
Мы атакуем 11 игроками, но защищается максимум 4-мя.
5. Еще Бруно возвращается в оборону(причем быстрее профильных опорников -Каземиро и Мактоминея)
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Ответ ArnoNeputevy
Странное высказывание. Результата потому и нет, что Онана играет неуверенно. Многие пропущенные им мячи Де Хеа наверняка отбил бы. Он просто более классный вратарь. Бывают такие тренеры - как Фергюсон, например, - которые одновременно и хорошие селекционеры. А вот про Тен Хага этого не скажешь. Его стремление натащить в "МЮ" побольше игроков, с которыми он работал раньше, сильно навредило команде, - впрочем, тут проблема менеджмента клуба: зачем ему это позволили делать?
Негодяй Онана, значит это он мешал Др Хее отбивать мячи, когда Ливер 7 забивал.
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Street Fighter
Ответ Street Fighter
Но хейтеры МЮ все равно будут писать, что Тен Хаг — тиран, который во всем винит игроков и сам себя отмазывает от всего…
Копатель морей, тебе годиков сколько?) Ты мне ограничил возможность ответов на твои комменты, при этом сидишь и регулярно сам на мои комменты отвечаешь))) Ты меня боишься? 🤣
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Okaka
Ответ Snup4ic
Не очень понимаю болел МЮ, почему они так ненавидят своих игроков и тренеров, если зайти в коментарии под каналами МЮ там постоянная желчь и издёвки, это же оказывает мощное давление на команду и приводит к новым ошибкам и соответственно к более слабым результатам и так по спирали, яркий контраст с тем же Брайтоном где после поражения Афинскому АЕКу в комментариях все поддержали команду, поблагодарили за хорошую игру и пожелали удачи в игре с Борнмутом
так Брайтон играет хорошо
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