Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Шанс не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и выстроить отношения между странами»

В Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной.

Товарищеская игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

«Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре.

Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

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