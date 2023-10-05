Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Шанс не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и выстроить отношения между странами»

Теги Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Федерации футбола Кении назвали Россию ведущей европейской сборной.

Товарищеская игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

«Мы играем товарищеский матч с Россией в рамках контрольной встречи перед играми отборочного турнира чемпионата мира в ноябре.

Мы верим, что эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной, но и подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира, а также выстроить отношения между нашими странами», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

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8 комментариев

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Sergio19882007
Ведущая, да ещё и европейская)))
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wadwill13
кто нибудь дайте адекватный список европейских сборных. я даже Россию во второй дваждцатке не назвал бы. лучше сыграть со Швецией или Финляндией или чехией... даже Словения и то сильнее на голову и уж тем более эффективнее игры с ними.
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Алексей Подволоцкий
Ответ Ебздрогыч
эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной... Братишка, видимо, съездил в Питер на форум Россия-Африка и его хорошо встретили, накормили
…накурили
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Смари Муха
льстят как только могут
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Дмитрий9779
Далеко не ведущая,будем объективны.
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Фут.Боль
Ответ Ебздрогыч
эта игра даст Кении возможность не только сыграть с ведущей европейской сборной... Братишка, видимо, съездил в Питер на форум Россия-Африка и его хорошо встретили, накормили
Какое классное у вас отношение к африканцам.Прямо как к людям второго сорта.
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