«Камерун хочет дружить с Россией, мы всегда готовы прийти на помощь. Сотрудничаем в политике, обороне». Генсек федерации футбола Камеруна о взаимодействии
Генсек федерации футбола Камеруна сказал, что страна всегда готова помочь России.
Товарищеский матч между сборными двух стран запланирован на 12 октября. Он пройдет на стадионе московского «Динамо».
«Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам.
Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал Блез Джунан.
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