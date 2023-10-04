«Камерун хочет дружить с Россией, мы всегда готовы прийти на помощь. Сотрудничаем в политике, обороне». Генсек федерации футбола Камеруна о взаимодействии

Генсек федерации футбола Камеруна сказал, что страна всегда готова помочь России.

Товарищеский матч между сборными двух стран запланирован на 12 октября. Он пройдет на стадионе московского «Динамо».

«Причина в том, что хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам.

Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал Блез Джунан.

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