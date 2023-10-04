«Камерун хочет дружить с Россией, мы всегда готовы прийти на помощь. Сотрудничаем в политике, обороне». Генсек федерации футбола Камеруна о взаимодействии

Теги Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Генсек федерации футбола Камеруна сказал, что страна всегда готова помочь России.

Товарищеский матч между сборными двух стран запланирован на 12 октября. Он пройдет на стадионе московского «Динамо».

«Причина в том, что Камерун хочет дружить с Россией. Наши страны сотрудничают в политике, обороне: мы всегда готовы прийти на помощь России, а ваша страна готова помочь нам.

Главное для нас – построить дружбу между странами и обеспечить сотрудничество во всех сферах, в том числе и футболе», – сказал Блез Джунан.

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13 комментариев

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Dinamik1
Чем больше денег вы дадите тем крепче будет наша дружба.
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igls54
Африканские друзья никогда не предадут и окажут всемерную помощь 🤣
+8
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Ковид 07.10.52
Ответ Честный контроль
Похвально что Камерун не пресмыкается перед пидносами, а высказывает свою точку зрения!
Вас опять Камерун беспокоит, когда о родине начнете ?
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Ковид 07.10.52
Ну дела пойдут, сам Камерун спешит к нам на помощь....Ура!
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damondiamond
Камерун может помочь России разве что голосом в каком-то совете
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Andrew Weird
Значит по деньгам договорились)
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Marcus-light
Камерун для России как окружение Неймара - не дает грустить)
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Рокко Сиффредди
товарищ камерунский генсек, похоже, не знаком с творчеством группы "Хлеб".
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Ну, вот, еще один "друг" появился. Интересно, а сколько бабла за эту дружбу придется отвалить?
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Старый Сухи
Камерун приходит на помощь России. Это что-то новое. А может так: Россия покупает помощь Камеруна.
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