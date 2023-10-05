У «Интер Майами» без Месси нет побед в 4 матчах подряд – 2 поражения и 2 ничьих
«Интер Майами» не может выиграть без Лионеля Месси.
Нападающий не выходил на поле с 21 сентября, когда из-за повреждения был заменен на 37-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0).
Месси пропустил четыре матча «Интер Майами» подряд, и ни в одном из них команда Херардо Мартино не смогла выиграть. Клуб проиграл «Хьюстон Динамо» (1:2) в матче за Открытый кубок США и «Чикаго Файр» (1:4) в МЛС, а также сыграл вничью с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1).
Следующий матч «Интер Майами» проведет 8 октября – против «Цинциннати», лидирующего в Восточной конференции.
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