Тренер «Интер Майами» о слухах про то, что Месси не сыграет до конца сезона: «Ему лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или автор заметки»
Тренер «Интер Майами» опроверг, что Лео Месси больше не сыграет в этом сезоне.
Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.
«Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние Месси от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с «Чикаго Файр» [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с «Чикаго» или в игре с «Цинциннати» [на следующих выходных]. Посмотрим.
Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, написавший эту заметку», – сказал Тата Мартино.
До конца регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» осталось провести три матча – против «Чикаго Файр», «Цинциннати» и «Шарлоттом».
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а автор заметки просто хайпится.
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