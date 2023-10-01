Тренер «Интер Майами» о слухах про то, что Месси не сыграет до конца сезона: «Ему лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или автор заметки»

Теги МЛС Чикаго Файр Лионель Месси травмы Херардо Мартино Интер Майами Цинциннати Футбол

Тренер «Интер Майами» опроверг, что Лео Месси больше не сыграет в этом сезоне.

Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

«Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние Месси от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с «Чикаго Файр» [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с «Чикаго» или в игре с «Цинциннати» [на следующих выходных]. Посмотрим.

Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, написавший эту заметку», – сказал Тата Мартино. 

До конца регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» осталось провести три матча – против «Чикаго Файр», «Цинциннати» и «Шарлоттом».

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9 комментариев

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несахар
руководство клуба делает всё правильно, месси надо беречь.
а автор заметки просто хайпится.
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Bashibuzuck
Здоровья Великому✊✊✊
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Отец Абду
Интер Майами с Месси: 12 игр, 11 побед и ничья + трофей

Интер Майами без Месси: 6 игр, 4 поражения, ничья и победа + слили финал Кубка
+1
-1
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