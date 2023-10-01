Тренер «Интер Майами» о слухах про то, что Месси не сыграет до конца сезона: «Ему лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или автор заметки»

Тренер «Интер Майами» опроверг, что Лео Месси больше не сыграет в этом сезоне.

Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

«Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с « » [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с «Чикаго» или в игре с « » [на следующих выходных]. Посмотрим.

Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, написавший эту заметку», – сказал Тата Мартино.

До конца регулярного чемпионата « » осталось провести три матча – против «Чикаго Файр», «Цинциннати» и «Шарлоттом».

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