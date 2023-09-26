Месси не тренировался с «Интер Майами» перед финалом Кубка США. Он может пропустить матч из-за травмы

Лионель Месси не тренировался с командой перед финалом Открытого кубка США.

В финале Открытого кубка США 28 сентября «Интер Майами» сыграет с « ». Участие Месси в игре находится под вопросом из-за повреждения.

Как сообщает Goal, Месси не принимал участия в тренировке «Интер Майами» во вторник, несмотря на то, что присутствовал на тренировочной базе. Ожидается, что сообщит о своем решении по форварду на предматчевой пресс-конференции.

Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»

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