Месси не тренировался с «Интер Майами» перед финалом Кубка США. Он может пропустить матч из-за травмы

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси травмы Херардо Мартино Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси не тренировался с командой перед финалом Открытого кубка США.

В финале Открытого кубка США 28 сентября «Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо». Участие Месси в игре находится под вопросом из-за повреждения.

Как сообщает Goal, Месси не принимал участия в тренировке «Интер Майами» во вторник, несмотря на то, что присутствовал на тренировочной базе. Ожидается, что Херардо Мартино сообщит о своем решении по форварду на предматчевой пресс-конференции.

Тренер «Интер Майами» о травме Месси и финале US Open Cup: «Непростое решение. Попытаемся не допустить ошибку»

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6 комментариев

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Hella black
Да,новости так себе 😕
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Раиль Гайнетдинов
Здоровья королю 🔥⚽️
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Hella black
Ответ Великий Алонсо
Сдулся дед, выдохся за несколько матчей.
Ну если для тебя в 36 уже дед,значит ты Алонсо ещё щенок 🐶
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SaH4r.
Ответ Великий Алонсо
Сдулся дед, выдохся за несколько матчей.
устал старина, это тебе не в 158-ой лиге мира Аль Раэды покорять))
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