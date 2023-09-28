Мартино о том, что Месси не играл в финале с «Хьюстоном»: «Это было бы неразумно, мы рисковали. До окончания чемпионата Лео наверняка сыграет»

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Херардо Мартино Интер Майами Здоровье Футбол

Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья Лионеля Месси.

Месси из-за повреждения пропустил финал Открытого кубка США, в котором «Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Было неразумно, если бы он сыграл, это очевидно. Мы не рассматривали даже [выход Месси] на несколько минут, потому что мы бы рисковали.

До окончания [регулярного] чемпионата он наверняка сыграет. С сегодняшнего дня мы будем идти от игры к игре и отслеживать ситуацию.

Медицинская бригада скажет нам, когда он будет готов играть, без риска», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Последний матч регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» проведет 22 октября против «Шарлотт».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Нафига его после сборных выпускали в регулярке.
Погнались и за кубком и за плей-офф и косякнули.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Похоже накрывается попадание в плей-офф МЛС, увы
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ А. Мостовой
Пока Роналду тащит свои клубы в финалах кто-то прячется за спинами одноклубников - вся суть
Роналду свой последний официальный трофей брал 2.5 года назад, о чем ты?)
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ А. Мостовой
Пока Роналду тащит свои клубы в финалах кто-то прячется за спинами одноклубников - вся суть
У одного 44 титула, у другого 32, единственное куда тащит Роналду свои команды это на дно , Португалия , Ювентус и Мю последних лет , не дадут соврать, даже в лиге бедуинов Аль наср идя на первом месте, после прихода этой футбольной бутафории оказался на 2 месте !
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Здоровья королю 👑
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
С одной стороны жаль, что Интер Майами проиграл в этом финале и Лео Месси не получит очередной рекордный 45 трофей, но с другой стороны у его хейтеров не будет повода упрекать Месси трофеем в финале которого он не сыграл.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Кто помнит легендарную тусу фрукта с чёрными на яхте?)

https://www.google.com/amp/s/playmaker24.ru/tak-kakoj-ronaldu-orientaczii-istoriya-vseh-strannyh-pohozhdenij-krishtianu-kotoryj-stanet-6-kratnym-otczom-144899/%3famp
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Новость про Месси, а мухаиад джураев скидывает фотки про тусу на яхте Роналду. Гомосексуалисты такие гомосексуалисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Здоровья королю 👑
🐐🇦🇷👑
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий