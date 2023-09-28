Мартино о том, что Месси не играл в финале с «Хьюстоном»: «Это было бы неразумно, мы рисковали. До окончания чемпионата Лео наверняка сыграет»
Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья Лионеля Месси.
Месси из-за повреждения пропустил финал Открытого кубка США, в котором «Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» (1:2).
«Было неразумно, если бы он сыграл, это очевидно. Мы не рассматривали даже [выход Месси] на несколько минут, потому что мы бы рисковали.
До окончания [регулярного] чемпионата он наверняка сыграет. С сегодняшнего дня мы будем идти от игры к игре и отслеживать ситуацию.
Медицинская бригада скажет нам, когда он будет готов играть, без риска», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Последний матч регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» проведет 22 октября против «Шарлотт».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Погнались и за кубком и за плей-офф и косякнули.
https://www.google.com/amp/s/playmaker24.ru/tak-kakoj-ronaldu-orientaczii-istoriya-vseh-strannyh-pohozhdenij-krishtianu-kotoryj-stanet-6-kratnym-otczom-144899/%3famp