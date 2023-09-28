Мартино о том, что Месси не играл в финале с «Хьюстоном»: «Это было бы неразумно, мы рисковали. До окончания чемпионата Лео наверняка сыграет»

Херардо Мартино высказался о состоянии здоровья Лионеля Месси.

из-за повреждения пропустил финал Открытого кубка США, в котором «Интер Майами» уступил « » (1:2).

«Было неразумно, если бы он сыграл, это очевидно. Мы не рассматривали даже [выход Месси] на несколько минут, потому что мы бы рисковали.

До окончания [регулярного] чемпионата он наверняка сыграет. С сегодняшнего дня мы будем идти от игры к игре и отслеживать ситуацию.

Медицинская бригада скажет нам, когда он будет готов играть, без риска», – сказал главный тренер « ».

Последний матч регулярного чемпионата «Интер Майами» проведет 22 октября против «Шарлотт».

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