«ПСЖ» проиграл 3 из 4 последних матчей в ЛЧ. У Энрике в 4 победы в 9 играх в клубе

«ПСЖ» проиграл 3 из 4 последних матчей в Лиге чемпионов.

В среду парижане крупно уступили «Ньюкаслу» (4:1). До этого было два поражения в прошлом сезоне – оба от «Баварии» в 1/8 финала.

Кроме того, при новом главном тренер Луисе Энрике у «ПСЖ» 4 победы в 9 матчах. Также у парижан 2 поражения и 3 ничьих.

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