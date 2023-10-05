«ПСЖ» проиграл 3 из 4 последних матчей в ЛЧ. У Энрике в 4 победы в 9 играх в клубе

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» проиграл 3 из 4 последних матчей в Лиге чемпионов.

В среду парижане крупно уступили «Ньюкаслу» (4:1). До этого было два поражения в прошлом сезоне – оба от «Баварии» в 1/8 финала.

Кроме того, при новом главном тренер Луисе Энрике у «ПСЖ» 4 победы в 9 матчах. Также у парижан 2 поражения и 3 ничьих.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Имя Фамилия вчера уже примерять готовился аватарку с "Копенгагеном", но теперь видимо пропадет на неделю)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ну и что? Зато ватокат есть, а скоро и 1500+ передач будет, кому эти ваши голы нужны?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Ответ Arrahmano Matcyev
Ох уж этот Месси теряющий мячи по 20 раз и организуя контр-атаки для соперников…
Персофаны, что Месси, что Роналду надоели их приплетать к проблемам "МЮ" и "ПСЖ". В обоих случаях системный кризис и перестройка, на которую игроки определенные мало бы повлияли. Месси вообще в "ПСЖ" ничем не выделялся и здесь бы он тоже пропал.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ycp6vfpk9z
Ну и что? Зато по владению громят всех!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Greg Moore
Очень понравился ватокат при моменте с 4 голом. Летят 3:1, но вместо выноса вперёд начинают перепасовку в метре от вратаря. Естественно прессингом накрывают и вот, вынимайте четвёртый)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ Человек1991
Энрике не понимает как выстраивать игру с этими игроками ПСЖ и ошибается с составом. Но второй гол Ньюкасла был забит с нарушением правил , толчок и рука были ещё до офсайда . Возможно и не было бы поражения в матче. С офсайдом было оч странно , 5 минут проверяли и смотрели линии, в реальном времени было очевидно, что сантиметровый, но офсайд ну или на одной линии , а потом показали на графике игрок Ньюкасла аж на треть корпуса не в офсайде, в реальном времени такого точно не было. Это означает, что на этой виртуальной графике офсайдных линий, можно передвигать игроков , ну или система криво работает, ну и также возможен вариант с фиксацией паса и доли секунд, например чуть доли секунд больше и уже нет офсайда , чуть ниже и уже офсайд сантиметровый .
Игра могла сложиться иначе, если бы ПСЖ забил свои моменты вначале. У Нюкасла напротив была сверх реализация, плюс спорный гол. Ньюкасл победил заслужено, но со счётом во многом повезло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Месси зачем дистанционно руинишь клуб?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kacnep
Надеюсь, Мбаппе ради этого остался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Harriss
доработает Энрике до лета?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Все равно дойдут дальше чем с сыном фифа Леганесси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Тренера барсы подписали, а Негрейру забыли. Вот и нет результата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ GuruFutbola
Ожидаемый спад после ухода Короля Футбола
Неймара не так-то просто заменить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Непристойное предложение
Ответ Pavel Harriss
доработает Энрике до лета?
ему бы до зимы дотянуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий