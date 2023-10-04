У «ПСЖ» 0 ударов в створ в 1-м тайме с «Ньюкаслом» при 65% владения мячом. Парижане уступают 0:2

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла» в 1-м тайме матча ЛЧ.

После 1-го тайма матча группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» обыгрывает «ПСЖ» со счетом 2:0.

За 45 минут парижане не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. При этом «ПСЖ» владел мячом 65% времени первого тайма.

У «Ньюкасла» 4 удара в створ при 35% владения. Всего у «сорок» 9 ударов, у парижан – 4.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Михаил Никитов
Узнаю брата Энрике
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Отец Абду
Создавать моменты у ворот соперника и забивать голы ❎
Владеть мячом и 100500 передач в центре поля ✅
+9
-1
+8
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Акира_1
Ватокатник на уровне как всегда
+4
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corazón blanco
Перекатывание и стерильное владение мяча, куда важнее для Энрике, чем использование такого атакующего потенциала команды.
+5
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Михо
Стиль Энрике узнаваем. В сборной Испании было так же
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Даниил Гутин
Ответ Отец Абду
Создавать моменты у ворот соперника и забивать голы ❎ Владеть мячом и 100500 передач в центре поля ✅
А что ещё ожидать от команды Энрике...
+3
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Дмитрий Гудков
Фены Парижа уже ищут новый адрес Неймара
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hulk&boloto
Вот почему Ньюкасл был никакой в Милане, знал, что во втором туре халява)
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SergioRamos92
Даже владение мячом по меркам Энрике так себе
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manchester791@icloud.com
3:0…
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Гамаль Хайдаров
знакомое ДНК
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Моё Моя
Энрике ватокат
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Антон Фалафель
Как же похорошел ПСЖ при Енрике☻👍
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Greatest Of All Time
Как же похорошел ПСЖ после Месси и Неймара. 🤣🤣🤣🤣
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Greatest Of All Time
Сразу после матча надо свистеть и обвинять Месси. Ведь именно он сейчас мешает ПСЖ.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Михо
Стиль Энрике узнаваем. В сборной Испании было так же
Хочет вернуть нам наш 2008-ой
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SergioRamos92
Ответ hulk&boloto
Вот почему Ньюкасл был никакой в Милане, знал, что во втором туре халява)
Ну еще и фактор выездного матча
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