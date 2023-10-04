У «ПСЖ» 0 ударов в створ в 1-м тайме с «Ньюкаслом» при 65% владения мячом. Парижане уступают 0:2
«ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла» в 1-м тайме матча ЛЧ.
После 1-го тайма матча группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» обыгрывает «ПСЖ» со счетом 2:0.
За 45 минут парижане не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. При этом «ПСЖ» владел мячом 65% времени первого тайма.
У «Ньюкасла» 4 удара в створ при 35% владения. Всего у «сорок» 9 ударов, у парижан – 4.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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