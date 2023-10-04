«ПСЖ» пропустил 3 гола во 2-й раз за 9 матчей при Энрике. В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м
«ПСЖ» пропустил 3 гола в одном матче во 2-й раз с начала сезона.
В матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» пропустил 3 гола от «Ньюкасла».
За 9 матчей под руководством Луиса Энрике это произошло во второй раз – в сентябре «ПСЖ» уступил «Ницце» со счетом 2:3 в Лиге 1.
В Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил три мяча впервые с марта 2022 года – тогда парижане уступили «Реалу» со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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У него явна фляга потекла
Особенно когда ляпнул что в полуфинале ЧМ нет команды лучше чем Испания
Видимо только такими критериями мыслят люди из Катара🤔