«ПСЖ» пропустил 3 гола во 2-й раз за 9 матчей при Энрике. В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м

«ПСЖ» пропустил 3 гола в одном матче во 2-й раз с начала сезона.

В матче группового этапа Лиги чемпионов « » пропустил 3 гола от « ».

За 9 матчей под руководством это произошло во второй раз – в сентябре «ПСЖ» уступил «Ницце» со счетом 2:3 в Лиге 1.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил три мяча впервые с марта 2022 года – тогда парижане уступили « » со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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