«ПСЖ» пропустил 3 гола во 2-й раз за 9 матчей при Энрике. В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м

Теги Ницца ПСЖ Ньюкасл Реал Мадрид лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» пропустил 3 гола в одном матче во 2-й раз с начала сезона.

В матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» пропустил 3 гола от «Ньюкасла».

За 9 матчей под руководством Луиса Энрике это произошло во второй раз – в сентябре «ПСЖ» уступил «Ницце» со счетом 2:3 в Лиге 1.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» пропустил три мяча впервые с марта 2022 года – тогда парижане уступили «Реалу» со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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14 комментариев

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Раиль Гайнетдинов
Ответ Zed_patriot
виноват кто?
Месси конечно!
+7
-1
+6
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Streetbor
Ответ Zed_patriot
виноват кто?
Онана!
+4
-1
+3
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SergioRamos92
Ответ SaudiLiga>Mls
Луис Энрике преступно недооценил полузащиту соперника. Ньюкасл в центре поля особенно в первом тайме сыграл компактно и очень хорошо прессинговал что вылилось в первый гол сорок. Группа становится еще интереснее...=)
Уверен что он считает что сделал все как надо
У него явна фляга потекла
Особенно когда ляпнул что в полуфинале ЧМ нет команды лучше чем Испания
+3
0
+3
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SaudiLiga>Mls
Луис Энрике преступно недооценил полузащиту соперника. Ньюкасл в центре поля особенно в первом тайме сыграл компактно и очень хорошо прессинговал что вылилось в первый гол сорок. Группа становится еще интереснее...=)
+2
0
+2
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eskerro
Ответ Zed_patriot
виноват кто?
Путин
+3
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Harryck
Энрике видимо никогда не поймет, что его футбол безнадежно устарел)
+1
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Djone Evans
Ну что же, на следующей ТО необходимо ещё 300млн на усиление потратить!
Видимо только такими критериями мыслят люди из Катара🤔
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Ansu Fati
Представьте теперь это недоразумение под названием в ПСЖ в АПЛ))
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Zed_patriot
виноват кто?
Абаскаль.
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Maverick407
Ответ Zed_patriot
виноват кто?
Энрике со своей тики такой
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Газонокосильщик Хави
Ответ Djone Evans
Ну что же, на следующей ТО необходимо ещё 300млн на усиление потратить! Видимо только такими критериями мыслят люди из Катара🤔
А кого они возьмут? Такое ощущение что в псж уже идут те, кого никто не берет под их запросы. Разве что де хуею
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