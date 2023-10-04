Вальдано о Беллингеме: «Похож на футболиста с открытки – элегантный, высокий, с широким шагом... Больше всего удивляет его интеллект в 20 лет»

Хорхе Вальдано поделилися мнением об игре Джуда Беллингема.

«Он практически не теряет мячи, он божественно взаимодействует со всеми игроками, и когда он выходит на поле, он принимает решения с большой ясностью.

Что меня больше всего удивляет, так это его интеллект в 20 лет. Он из тех игроков, благодаря которым ты наслаждаешься футболом, он очень элегантный, высокий, с широким шагом... Он похож на футболиста с открытки», – сказал бывший игрок « ».

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