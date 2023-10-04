Вальдано о Беллингеме: «Похож на футболиста с открытки – элегантный, высокий, с широким шагом... Больше всего удивляет его интеллект в 20 лет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хорхе Вальдано Джуд Беллингем Футбол

Хорхе Вальдано поделилися мнением об игре Джуда Беллингема.

«Он практически не теряет мячи, он божественно взаимодействует со всеми игроками, и когда он выходит на поле, он принимает решения с большой ясностью.

Что меня больше всего удивляет, так это его интеллект в 20 лет. Он из тех игроков, благодаря которым ты наслаждаешься футболом, он очень элегантный, высокий, с широким шагом... Он похож на футболиста с открытки», – сказал бывший игрок «Реала».

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18 комментариев

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Михо
Джуд на слуху уже 5 лет, как то забываешь что ему всего 20. Много видел его в Боруссии, очень был впечатлен. Но это конечно не Голден бой, куда ему до Гави😃
+11
-3
+8
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corazón blanco
Согласен, просто восхищаюсь его игрой и его взаимопониманием с партнерами по команде. Словно он не только что пришел в команду, а как будто уже несколько сезонов играет здесь.
+7
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+5
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vincere
Ответ Великий Алонсо
Роналду красивее и элегантнее, а в молодости вообще все бабы текли от Криштиану и хотели от него детей.
Ты тоже хотела?)
+5
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+4
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MigraTjk
на данный момент не представляю уже Реал без Джуда. Настолько вписался
+3
-1
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Великий Алонсо
По нынешним меркам рост 186 это не высокий, хотя на фоне лилипута Месси это просто великан 🤣🤣
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
С Беллингемом и Мбаппе не нужен. Вот защита слабое место
+1
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corazón blanco
Ответ Zed_patriot
согласен, Кринж был в его возрасте тупее
У Вас какая-то нездоровая фиксация на Роналду, каждый комментарий о нем, он Вам дорогу в жизни перешел, откуда столько ненависти?
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Val Smith
Ответ Zed_patriot
просто факт 🤔
Факт ю вери хард?
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Богдан Бондарчук
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Ответ Михо
Джуд на слуху уже 5 лет, как то забываешь что ему всего 20. Много видел его в Боруссии, очень был впечатлен. Но это конечно не Голден бой, куда ему до Гави😃
Какой Гави ? Там Ямаль застолбил уже будущих 3 Золотых Мяча подряд минимум.
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Великий Алонсо
Роналду красивее и элегантнее, а в молодости вообще все бабы текли от Криштиану и хотели от него детей.
Так может и от Джуда хотят
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