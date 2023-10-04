Джуд Беллингем отказался от сравнений с Диего Марадоной после гола «Наполи».

« » с 20-летним английским хавбеком в составе обыграл клуб из Неаполя (3:2) во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«Гол в стиле ? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня.

Но вот , возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» – сообщил .

Шедевр Джуда! Прошел полполя, убрал последнего защитника одним движением

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