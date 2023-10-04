Беллингем о сравнениях с Марадоной после гола «Наполи»: «Это чересчур, он был лучше меня. Вот Винисиус – лучший в мире, мы отлично сыгрались»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Диего Марадона Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отказался от сравнений с Диего Марадоной после гола «Наполи».

«Реал» с 20-летним английским хавбеком в составе обыграл клуб из Неаполя (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня. 

Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» – сообщил Беллингем

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18 комментариев

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krealpmoney
Ты еще не слышал, как Черданцев тебя облизывал весь матч

Если бы мы с другом пили по стопке каждый раз когда он заводил свою шарманку, то в Красном и Белом кончился бы алкоголь
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corazón blanco
Да, кстати, с Винисиусом у них образовывается неплохая связка. Думаю со временем они начнут еще лучше взаимодействовать. Сравнение про Марадону, ну это сюр.
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Alex_V69
Ответ Vinnipukh Vinni
В смысле Месси не могут? Месси называют величайшим в истории.
Величайший - Пеле. Ну а Марадона, лично для меня, лучше Месси. У Месси не хватает спортивного характера. Не переворачивает он матчи в одиночку, не тащит мертвые команды. Марадона все это делал. Пусть даже и с помощью рук)
Месси - Мега великий игрок. Но у меня насчет величайшего свое мнение. Никому не навязываю.
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Agent Smith
Адекватный ответ
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xQcoW
Ну получше игроков у рычага не было
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Сергей Фролов
Марадона не играл , он творил на поле , видя его нельзя сказать , что для него важен результат, он просто выходил делать шоу и получать удовольствие , как потом делал Роналдиньо !
Я с дедами со двора часто на футбольные темы говорю, все как один говорят , что Марадона лучший игрок , а они видели всех начиная с Пеле и гаринчи до Месси с роналду
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Сергей Фролов
Марадона был раздолбай по жизни , но на поле раздолбайство превращал в шоу , при этом делал результат
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takehiko
Ответ Александр Северный
аахах... началось))) тут Месси до сих пор не могут приравнять к Марадоне. хотя тот уже давно его переплюнул во всех аспектах. а тут какого-то сосунка уже возвели в ранг великих. клоуны!!!
возвели в ранг? в новости сказано, что гол в стиле Марадоны. понятное дело, что Джуду до него ещё далеко
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vrisimo
Ответ Vinnipukh Vinni
В смысле Месси не могут? Месси называют величайшим в истории.
Винни пухи называют...
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