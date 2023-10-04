Беллингем о сравнениях с Марадоной после гола «Наполи»: «Это чересчур, он был лучше меня. Вот Винисиус – лучший в мире, мы отлично сыгрались»
Джуд Беллингем отказался от сравнений с Диего Марадоной после гола «Наполи».
«Реал» с 20-летним английским хавбеком в составе обыграл клуб из Неаполя (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня.
Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» – сообщил Беллингем.
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Если бы мы с другом пили по стопке каждый раз когда он заводил свою шарманку, то в Красном и Белом кончился бы алкоголь
Месси - Мега великий игрок. Но у меня насчет величайшего свое мнение. Никому не навязываю.
Я с дедами со двора часто на футбольные темы говорю, все как один говорят , что Марадона лучший игрок , а они видели всех начиная с Пеле и гаринчи до Месси с роналду