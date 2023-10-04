Абаскаль не думает об уходе из «Спартака» после 0:3: «В футболе так всегда: проиграл – виновен, выиграл – бог. Поражение добавляет уверенности, что мы будем прогрессировать»

Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о возможном увольнении.

После поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4 в минувшие выходные появилась информация, что «Спартак» ищет кандидатов на замену Абаскалю. Будущее тренера зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре Мир .

Сегодня «Спартак» уступил « » в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

– Ходят слухи, что вас уволят. Что скажете?

– Представьте, что было бы, если бы я этим интересовался. Нет ответа, не думаю об этом. Готовлю команду к следующему матчу.

В футболе такое всегда бывает: проиграл – виновен, выиграл – бог.

– Есть ли у вас мотивация?

– Давайте поиграем: нет, я не мотивирован и хочу уйти. Нормальный ответ, по‑вашему? Конечно, я мотивирован, и намного больше, чем раньше. Падение – возможность для роста, прежде всего, психологического.

Моя мотивация лишь растет, и это поражение лишь добавляет уверенности: мы будем прогрессировать. Мне 34, это правило касается жизни, футбола, семьи. Я хочу расти, развиваться, – сказал главный тренер «Спартака».

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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