Абаскаль не думает об уходе из «Спартака» после 0:3: «В футболе так всегда: проиграл – виновен, выиграл – бог. Поражение добавляет уверенности, что мы будем прогрессировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва отставки Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о возможном увольнении.

После поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4 в минувшие выходные появилась информация, что «Спартак» ищет кандидатов на замену Абаскалю. Будущее тренера зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре Мир РПЛ.

Сегодня «Спартак» уступил «Динамо» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

– Ходят слухи, что вас уволят. Что скажете?

– Представьте, что было бы, если бы я этим интересовался. Нет ответа, не думаю об этом. Готовлю команду к следующему матчу.

В футболе такое всегда бывает: проиграл – виновен, выиграл – бог.

– Есть ли у вас мотивация?

– Давайте поиграем: нет, я не мотивирован и хочу уйти. Нормальный ответ, по‑вашему? Конечно, я мотивирован, и намного больше, чем раньше. Падение – возможность для роста, прежде всего, психологического.

Моя мотивация лишь растет, и это поражение лишь добавляет уверенности: мы будем прогрессировать. Мне 34, это правило касается жизни, футбола, семьи. Я хочу расти, развиваться, – сказал главный тренер «Спартака».

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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33 комментария

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balander09
хоть раз признался что проиграли по делу или что сам ошибся в чем-то ?
он же заявил что не эксперементирует совсем, хотя все давно видят уже непонятные схемы и составы
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Катя_СПб
Ответ Ебздрогыч
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И Спартак оправдал наши надежды.
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Московские Куницы
Без поражений не бывает побед <3 Ты только оставайся в Спартаке!
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Owen_the_Simple
>это поражение лишь добавляет уверенности: мы будем прогрессировать

Это же "нас ...., а мы крепчаем". Буквально.
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Кирилл.С-Пб
Забавный парень, целеустремлённый. Мчится в пердив)))
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Хамыч
Ты с марта катишься вниз...Это уже 7 месяцев ...проснись Паласкаль...
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Никита Самарин
К большому сожалению, что касается качества и настроя на игру, то сегодня было плохо, такое ощущение, что вышли на товарищеский матч, а не на дерби.
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Groznyi2024
Оставьте до весны, до матча в Питере
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justburn
Ответ Ебздрогыч
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С очередным разгромом вас!
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balander09
Ответ Локоть Артеста
Чтобы не платить тренерам неустойки, Спартаку лучше заключать с ними контракт сроком на 1 год.
так они "дальновидные" продлевают их спустя полгода
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Georgii Neverov
Он какой то сектант что ли, каждое поражение добавляет уверенности,, тупость какая то...
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Андрей Петров
Он расти,тренероваться,развиваться хочет?Иди тренируйся вон на кошках!..
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Назар Игорь
Иными словами - "Вверх по лестнице ведущей вниз".
Другой вариант " Чем хуже - тем лучше ". Но это уже мазохизм.
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Кузбасс
Где Соболев? На рыбалке?
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Owen_the_Simple
Ответ ZECA
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А вас что интересует кроме Спартака?
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ZECA
Ответ Катя_СПб
И Спартак оправдал наши надежды.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ fil_spb
Спартаковские болельщики после очередного унижения зачем-то выдумали несуществующие мучения Зенита. Интересная реакция.
Ебздогыч прогадал. Думал, на ветке Спартака плюсиков хапнуть, а тут такое.))))
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Утренняя Аврора
Ему нравится зарплата.😁
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Aurouom
Начался плач из-за поражения в матче, который ничего не значит, в турнире, где обеспечили выход в следующую стадию за 2 тура до конца.
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КБ Сергей
Интересно, он сам понял, что сказал? Ну, т.е. чем больше поражений, тем больше уверенность в прогрессе???
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ justburn
С очередным разгромом вас!
Ебздогыч ничейный. Он тут за плюсиками. 😁
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Алексей Спартаковский
агония перед отставкой, она случится, жаль, что поздно из за лукойловских бездарей
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Северный болельщик
Хочу, чтобы Аба продолжил свой труд в Спартаке вместе с Мостовым
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Мукунку хороший
- Будет, будет, шашлык из тебя будет! Абра-швабра-кадабра…
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Owen_the_Simple
На пик уверенности Тинтин планирует выйти к ФНЛ?
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