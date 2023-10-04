Абаскаль не думает об уходе из «Спартака» после 0:3: «В футболе так всегда: проиграл – виновен, выиграл – бог. Поражение добавляет уверенности, что мы будем прогрессировать»
Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о возможном увольнении.
После поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4 в минувшие выходные появилась информация, что «Спартак» ищет кандидатов на замену Абаскалю. Будущее тренера зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре Мир РПЛ.
Сегодня «Спартак» уступил «Динамо» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.
– Ходят слухи, что вас уволят. Что скажете?
– Представьте, что было бы, если бы я этим интересовался. Нет ответа, не думаю об этом. Готовлю команду к следующему матчу.
В футболе такое всегда бывает: проиграл – виновен, выиграл – бог.
– Есть ли у вас мотивация?
– Давайте поиграем: нет, я не мотивирован и хочу уйти. Нормальный ответ, по‑вашему? Конечно, я мотивирован, и намного больше, чем раньше. Падение – возможность для роста, прежде всего, психологического.
Моя мотивация лишь растет, и это поражение лишь добавляет уверенности: мы будем прогрессировать. Мне 34, это правило касается жизни, футбола, семьи. Я хочу расти, развиваться, – сказал главный тренер «Спартака».
Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?
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он же заявил что не эксперементирует совсем, хотя все давно видят уже непонятные схемы и составы
Это же "нас ...., а мы крепчаем". Буквально.
Другой вариант " Чем хуже - тем лучше ". Но это уже мазохизм.