«Российского тренера в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?» Колыванов о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Колыванов Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Колыванов прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России.

Матч группового этапа Фонбет Кубка России завершился победой бело-голубых со счетом 3:0. В двух предыдущих матчах в чемпионате и Кубке «Спартак» одерживал победу.

– Считаю, это полная компенсация за предыдущее поражение в кубке и проигрыш в чемпионате. Я бы даже сказал, это суперкомпенсация! За счет чего? За счет индивидуального мастерства игроков «Динамо», я считаю.

– «Спартаку» ничего не надо было в этом матче с точки зрения турнирного положения, это могло отразиться на ходе встречи?

– Когда футболисты выходят на поле, они при любой ситуации должны играть: для болельщиков, для себя. А если спартаковцы вышли размотивированные, это проблема тренера, который их не настроил, что-то не донес.

– Не станет ли это поражение точкой для Абаскаля в «Спартаке»?

– Я думаю, дерби с ЦСКА он еще проведет, а потом все будет зависеть от результата.

Хотя, я считаю, что российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли? – сказал бывший форвард «Динамо».

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7 комментариев

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KasperSurgut
Рыжий выпрашивает неустойку. Захандрил в России....
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angry horse
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Дед Щукарь порожняк не гонит
До третьего места 2 очка всего так-то.. Че , сразу гнобить и выкидывать ? И в Кубке в плоф вышел по пути РПЛ.
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Амин Чич
Единственный тренер который дает постоянный шанс молодым Российским игрокам (ужасный тренер).
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Павел Ермаков
Ответ angry horse
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ты про Оренбург?
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