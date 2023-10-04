«Российского тренера в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?» Колыванов о красно-белых

Игорь Колыванов прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России.

Матч группового этапа Фонбет Кубка России завершился победой бело-голубых со счетом 3:0. В двух предыдущих матчах в чемпионате и Кубке «Спартак» одерживал победу.

– Считаю, это полная компенсация за предыдущее поражение в кубке и проигрыш в чемпионате. Я бы даже сказал, это суперкомпенсация! За счет чего? За счет индивидуального мастерства игроков « », я считаю.

– «Спартаку» ничего не надо было в этом матче с точки зрения турнирного положения, это могло отразиться на ходе встречи?

– Когда футболисты выходят на поле, они при любой ситуации должны играть: для болельщиков, для себя. А если спартаковцы вышли размотивированные, это проблема тренера, который их не настроил, что-то не донес.

– Не станет ли это поражение точкой для в «Спартаке»?

– Я думаю, дерби с ЦСКА он еще проведет, а потом все будет зависеть от результата.

Хотя, я считаю, что российского специалиста за такие результаты в « » давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли? – сказал бывший форвард «Динамо».

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