«Российского тренера в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?» Колыванов о красно-белых
Игорь Колыванов прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» в Кубке России.
Матч группового этапа Фонбет Кубка России завершился победой бело-голубых со счетом 3:0. В двух предыдущих матчах в чемпионате и Кубке «Спартак» одерживал победу.
– Считаю, это полная компенсация за предыдущее поражение в кубке и проигрыш в чемпионате. Я бы даже сказал, это суперкомпенсация! За счет чего? За счет индивидуального мастерства игроков «Динамо», я считаю.
– «Спартаку» ничего не надо было в этом матче с точки зрения турнирного положения, это могло отразиться на ходе встречи?
– Когда футболисты выходят на поле, они при любой ситуации должны играть: для болельщиков, для себя. А если спартаковцы вышли размотивированные, это проблема тренера, который их не настроил, что-то не донес.
– Не станет ли это поражение точкой для Абаскаля в «Спартаке»?
– Я думаю, дерби с ЦСКА он еще проведет, а потом все будет зависеть от результата.
Хотя, я считаю, что российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы загнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли? – сказал бывший форвард «Динамо».
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