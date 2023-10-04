«Шахтер», уступая 0:2, выиграл у «Антверпена» (3:2). Это первая победа горняков в ЛЧ за 7 матчей

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Лига чемпионов УЕФА Антверпен Тоби Алдервейрелд Ярослав Ракицкий Даниил Сикан Мишель-Анж Баликвиша Арбнор Муя Футбол

«Шахтер» прервал серию неудачных результатов в Лиге чемпионов.

Украинская команда на выезде обыграла «Антверпен» во 2-м туре группового этапа турнира (3:2). 

После первого тайма «горняки» уступали со счетом 0:2 – голами отличились Арбнор Муя и Мишель-Анж Баликвиша. Команда Патрик ван Леувена отыгралась и одержала победу благодаря дублю Даниила Сикана и голу Ярослава Ракицкого. На 7-й добавленной минуте защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд не реализовал пенальти. 

Это первая победа «Шахтера» в Лиге чемпионов за последние 7 матчей – ранее клуб трижды сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

Следующий матч в рамках ЛЧ дончане проведут 25 октября – против «Барселоны». 

Антверпен Бельгия – Шахтер Украина 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Муя, 2:0 – 33 Баликвиша, 2:1 – 48 Сикан, 2:2 – 71 Ракицкий, 2:3 – 76 Сикан.
АнтверпенБюте, Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал (Иленикена, 83), Эккеленкамп (Валенсия, 74), Кейта (Юсуф, 83), Вермерен, Муя (ван ден Босх, 88), Баликвиша, Янссен.
ШахтерРизнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Назарина, Крыськив, Судаков, Сикан (Швед, 87).
Предупреждения:
Кейта (12), Конопля (36), Янссен (37), Ракицкий (66), Сикан (82), Алдервейрелд (90).

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34 комментария

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sc0rp
Молодцы и всего один легионер в составе
+17
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Atsuktuvas
Ситуация казалась абсолютно проигрышной, но украинцы победили.
+13
-2
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Stas Politik
Опять пост превратится в сплошное обсуждение политики. Но ведь никто не отметит то, что Шахтер в футбольном плане действительно молодцы, что способны играть в Лиге Чемпионов имеющимся ресурсом. Другой момент, мне интересен текущий уровень Бельгийской лиги, раз чемпион и один из лидеров текущего розыгрыша абсолютно бездарно играет в далеко не самой сильной группе ЛЧ.
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Нефанатик
Шахтер просто поиздевался над местными животными
+11
-3
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zar_1927
Ответ Atsuktuvas
Ситуация казалась абсолютно проигрышной, но украинцы победили.
что то напоминает, да?)
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Gonzo754
Респект кротам, неожиданно. Упорство МатчТВ достойно барана со стёртыми рогами.
+8
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Лсдуз Йфяу
Срочная новость. РФ признала Тоби Алдервейерелда иностранным агентом.
+7
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Atsuktuvas
Ответ Иван Новиков
Почему отменили трансляцию?
Подозревали дискредитацию...
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ральф шумахер
Красавцы, парни. Хочу посмотреть на лица клоунов, раскасневшихся после первого тайма)
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Уся Ваткин
Ответ Зизуха
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и с долларом по сто рубликов!
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Uriy walmart
Ответ Иван Новиков
Почему отменили трансляцию?
Что то чувствовали. Было бы прикольно если бы второй тайм экстренно включили на радостях, и тут на тебе
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Konstantin Frolov
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
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Закусывать надо!
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Atsuktuvas
Ответ Зизуха
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когда нет своих побед - всегда можно присвоить чужие...
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Artem Piatkov
Браво Шахтёр!
Вне политики это Лучший футбольный клуб Восточной Европы в 21 веке!
+6
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Иван Новиков
Почему отменили трансляцию?
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Фут.Боль
Ответ Gonzo754
Респект кротам, неожиданно. Упорство МатчТВ достойно барана со стёртыми рогами.
Матч ТВ гос.канал.Вы прикидываетесь или действительно не понимаете?
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Ярик01
Ответ Нефанатик
Шахтер просто поиздевался над местными животными
Черепахами из зоопарка?
Или это в Дании
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bibendum
Красавцы
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Stas Politik
Ответ Gonzo754
Респект кротам, неожиданно. Упорство МатчТВ достойно барана со стёртыми рогами.
Потому что надо смотреть симулкаст всех матчей по Матч Премьеру в поздний игровой слот, где показывают все голы и опасные моменты каждого из матчей, в том числе и Шахтёра😁
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Gonzo754
Ответ Фут.Боль
Матч ТВ гос.канал.Вы прикидываетесь или действительно не понимаете?
А разве что-то случилось?
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Garikus89
Тоби с Янссеном везде за собой дух Тоттенхэма тащат)
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Achilles 21
Ответ Stas Politik
Отрыв 5 очков от лидера после 9 туров - по сути ни о чём. Да и пятое место тоже довольно высокое. В Бельгии оно даёт путевку в еврокубки.
там игры толковой нет
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