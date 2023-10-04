«Шахтер», уступая 0:2, выиграл у «Антверпена» (3:2). Это первая победа горняков в ЛЧ за 7 матчей
«Шахтер» прервал серию неудачных результатов в Лиге чемпионов.
Украинская команда на выезде обыграла «Антверпен» во 2-м туре группового этапа турнира (3:2).
После первого тайма «горняки» уступали со счетом 0:2 – голами отличились Арбнор Муя и Мишель-Анж Баликвиша. Команда Патрик ван Леувена отыгралась и одержала победу благодаря дублю Даниила Сикана и голу Ярослава Ракицкого. На 7-й добавленной минуте защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд не реализовал пенальти.
Это первая победа «Шахтера» в Лиге чемпионов за последние 7 матчей – ранее клуб трижды сыграл вничью и потерпел 3 поражения.
Следующий матч в рамках ЛЧ дончане проведут 25 октября – против «Барселоны».
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Босейль»
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Антверпен –
Бюте, Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал (Иленикена, 83), Эккеленкамп (Валенсия, 74), Кейта (Юсуф, 83), Вермерен, Муя (ван ден Босх, 88), Баликвиша, Янссен.
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Шахтер –
Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Назарина, Крыськив, Судаков, Сикан (Швед, 87).
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