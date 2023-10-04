«Шахтер», уступая 0:2, выиграл у «Антверпена» (3:2). Это первая победа горняков в ЛЧ за 7 матчей

«Шахтер» прервал серию неудачных результатов в Лиге чемпионов.

Украинская команда на выезде обыграла « » во 2-м туре группового этапа турнира (3:2).

После первого тайма «горняки» уступали со счетом 0:2 – голами отличились и . Команда Патрик ван Леувена отыгралась и одержала победу благодаря дублю и голу Ярослава Ракицкого. На 7-й добавленной минуте защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд не реализовал пенальти.

Это первая победа « » в Лиге чемпионов за последние 7 матчей – ранее клуб трижды сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

Следующий матч в рамках ЛЧ дончане проведут 25 октября – против «Барселоны».

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