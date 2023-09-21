Беллингем, Феликс, Эдегор и Галено претендуют на приз лучшему игроку недели в ЛЧ
Названы игроки, которые номинированы на приз лучшему на неделе в Лиге чемпионов.
В список номинантов попали Джуд Беллингем («Реал»), Вендерсон Галено («Порту»), Жоау Феликс («Барселона») и Мартин Эдегор («Арсенал»).
Беллингем забил гол на 94-й минуте и принес победу «Реалу» в матче с «Унионом» (1:0). Точность его передач – 90%, за матч Джуд пробежал 11,4 км.
Галено оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу во встрече с «Шахтером» (3:1).
Феликс сделал дубль после двух ударов по воротам и оформил голевой пас в игре с «Антверпеном» (5:0).
Эдегор забил гол и отдал ассист в матче с ПСВ (4:0), пробежав 12,69 км.
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