Беллингем, Феликс, Эдегор и Галено претендуют на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Названы игроки, которые номинированы на приз лучшему на неделе в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали («Реал»), («Порту»), («Барселона») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

Беллингем забил гол на 94-й минуте и принес победу «Реалу» в матче с «Унионом» (1:0). Точность его передач – 90%, за матч Джуд пробежал 11,4 км.

Галено оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу во встрече с «Шахтером» (3:1).

Феликс сделал дубль после двух ударов по воротам и оформил голевой пас в игре с «Антверпеном» (5:0).

Эдегор забил гол и отдал ассист в матче с ПСВ (4:0), пробежав 12,69 км.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch