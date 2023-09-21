Беллингем, Феликс, Эдегор и Галено претендуют на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

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Названы игроки, которые номинированы на приз лучшему на неделе в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали Джуд Беллингем («Реал»), Вендерсон Галено («Порту»), Жоау Феликс («Барселона») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

Беллингем забил гол на 94-й минуте и принес победу «Реалу» в матче с «Унионом» (1:0). Точность его передач – 90%, за матч Джуд пробежал 11,4 км.

Галено оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу во встрече с «Шахтером» (3:1).

Феликс сделал дубль после двух ударов по воротам и оформил голевой пас в игре с «Антверпеном» (5:0).

Эдегор забил гол и отдал ассист в матче с ПСВ (4:0), пробежав 12,69 км.

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16 комментариев

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dr. cage
Я бы выбрал Онану.. В соло затащил Баварии матч..
+7
-1
+6
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Пепси пеналдувич
Ответ Dikki Shelton
Без сомнений Беллингем 👌.
Почему? Да он забил победный гол, но Фелиш 2+1 оформил. Почему не он?
+6
-3
+3
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GuruFutbola
Включить билингема и не включить альвареса это рофл такой?) так хотя бы был конкурент у Феликса
+8
-6
+2
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Включить билингема и не включить альвареса это рофл такой?) так хотя бы был конкурент у Феликса
Полено пиарят, что бы он украл Голден Боя у Мусиалы:))
+3
-1
+2
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ман сити фейк
Ответ Локоть Артеста
Супертоп из Эдегора не получился, по крайней мере не потух совсем. Зря шумиху вокруг него подняли несколько лет назад.
Как раз он топ. В разы интереснее чем Тчуамени и Камавинги
+3
-1
+2
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Guillermo
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Давайте исходить из того какой был уровень соперника у Эдегора и Белингема в соперниках были очень хорошие команды а у Феликса и другого ноунейма какое то омно что Шахтёр что Антерверпен
Да все они разные сорта одного дна
+1
0
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ман сити фейк
Не включили Альвареса жаль
+1
-1
0
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Guillermo
Лучший игрок за матч против Шахтёра? Они 7 в ЛЕ вынимали
0
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Guillermo
Проведель лучший!
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Футбол, хоккей итд
Вне конкуренции, лучший игрок это .... Онана....
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ман сити фейк
Ответ Dikki Shelton
Без сомнений Беллингем 👌.
За что? За то что весь матч психанул и в конце добил в пустую? Нее тут должен Феликс забрать
+1
-1
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