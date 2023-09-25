Участие де Йонга в матче с «Реалом» почти исключено, восстановление Педри ускорят. У «Барсы» 3 здоровых хавбека

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Френки де Йонг Класико Педри Футбол

«Барселона» после травмы Френки де Йонга готовится к возвращению Педри на поле.

Как пишет As, из-за травмы голеностопа, полученной в матче с «Сельтой» (3:2) в Ла Лиге, де Йонг пропустит как минимум шесть недель.

В связи с этим планируется ускорить возвращение Педри на поле. Сейчас «Барса» нацелена на то, чтобы 20-летний полузащитник сыграл в домашнем матче против «Атлетика», который состоится 22 октября. Это даст Педри возможность получить игровую практику перед класико против «Реала», которое состоится 28 октября.

Педри получил разрыв квадрицепса бедра 24 августа. На восстановление от такой травмы требуется около двух месяцев. Аналогичную травму Педри уже получал в прошлом году, тогда он пропустил два с половиной месяца. «Барса» полагает, что нынешняя травма Педри носит менее серьезный характер, поэтому в ходе паузы на матчи сборных восстановительные процедуры примут более интенсивный характер, чтобы к середине октября игрок смог быть готовым на 100%.

Возвращение Педри очень важно для Хави, так как худшие опасения в связи с травмой де Йонга подтвердились. Участие Френки в матче против «Реала» практически исключено. При наилучшем исходе де Йонг попадет в заявку на матч против «Шахтера», который состоится 7 ноября.

После травмы де Йонга у «Барселоны» осталось три здоровых чистых полузащитника – Гави, Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган. Также на этой позиции могут сыграть Жоау Канселу, Фермин Лопес и Серджи Роберто.

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11 комментариев

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Кирилл
Главное, чтобы оба восстановились полностью и были здоровы и не важно к матчу с Реалом или позже.

А то эта чехарда травм и невозможность иметь полную обойму уже надоедает...
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ISkO
Может не стоить форсировать восстановление Педри? Это всего лишь начало сезона и очки можно набрать и в других матчах. Щас поспешат с ним, и в итоге может получить рецидив выбыв и на остальные матчи.
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Никита Самарин
Это беда! И так Педри нет, а без Френки будет очень тяжко.
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TAGAY
Хави настолько игрнорит пацанов что их даже за игрока не считают.. Фермин есть, и ждет своего шанса, хотя в прошлом сезоне из за травм Пабло так же был единственным полузащитником на скамейке но так и не получил шанс сыграть, думаю и Фермин продолжит греть лавку.. есть ЧЕТЫРЕ игрока в полузащиту, и 6 игроков атаке. в случае чего есть молодой немец в Барсе Б, да и можно же того же Феррана или Рафа как АПЗ использовать, или того же Феликса. выкручиваться можно! в ЛЧ группа мертвейшая, тут надо выйти из группы даже с игроками БАРСЫ Б,в лиге Реал надолго не хватит, у них особо стабильности в лиге не было никогда и сейчас из ниоткуда не появится, а кубок начнется в январе. так что не стоит драматизировать.
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Karl0709
Ну ####### Реал Мадрид можно и без Френки.
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predMBAPPE
Барса как всегда ломается осенью, повезло со жребием в ЛЧ, главное сейчас брать максимум очков в лиге имея то что есть и выигрывать все матчи группы ЛЧ чтобы попутно заработать, все восстановятся и тогда уже весной всем будет жарко даже в Лиге чемпионов! 💪🏻
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Владимир Туаев
Педри после травмы сразу вряд-ли сможет в старте выйти, но даже те кто есть могут достойно сыграть!
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vcaireac
Травмы всегда плохо,Мадрид тоже потерял троих ключевых игроков.Лишь Винни сможет приянть участие в классико,и то непонятно успеет он набрать форму или нет.Хотелось бы чтобы сыграли все сильнейшие с обоих сторон.
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Farkhod Tursunkulov
Я всегда удивлялся выносливости Де Йонга и его способности избегать травм. Пашет на поле как конь каждую игру. Но нет, он тоже человек и сделан из плоти и крови. Здоровья лучшему полузащитнику Барсы
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Neo_my_z
Ответ Никита Самарин
Это беда! И так Педри нет, а без Френки будет очень тяжко.
это да,но есть гюндоган
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