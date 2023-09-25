Участие де Йонга в матче с «Реалом» почти исключено, восстановление Педри ускорят. У «Барсы» 3 здоровых хавбека

«Барселона» после травмы Френки де Йонга готовится к возвращению Педри на поле.

Как пишет As, из-за травмы голеностопа, полученной в матче с «Сельтой» (3:2) в , де пропустит как минимум шесть недель.

В связи с этим планируется ускорить возвращение Педри на поле. Сейчас «Барса» нацелена на то, чтобы 20-летний полузащитник сыграл в домашнем матче против «Атлетика», который состоится 22 октября. Это даст Педри возможность получить игровую практику перед класико против «Реала», которое состоится 28 октября.

Педри получил разрыв квадрицепса бедра 24 августа. На восстановление от такой травмы требуется около двух месяцев. Аналогичную травму Педри уже получал в прошлом году, тогда он пропустил два с половиной месяца. «Барса» полагает, что нынешняя травма Педри носит менее серьезный характер, поэтому в ходе паузы на матчи сборных восстановительные процедуры примут более интенсивный характер, чтобы к середине октября игрок смог быть готовым на 100%.

Возвращение Педри очень важно для Хави, так как худшие опасения в связи с травмой де Йонга подтвердились. Участие Френки в матче против « » практически исключено. При наилучшем исходе де Йонг попадет в заявку на матч против « », который состоится 7 ноября.

После травмы де Йонга у «Барселоны» осталось три здоровых чистых полузащитника – Гави, Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган. Также на этой позиции могут сыграть Жоау Канселу, Фермин Лопес и Серджи Роберто.

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