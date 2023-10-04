Левандовски о Кейне в «Баварии»: «Харри поможет клубу даже в трудные времена. Требовать от него рекордов несправедливо, он должен адаптироваться к новой лиге и языку»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Роберт Левандовски заявил, что не думает об уходе из «Барселоны».

Минувшим летом Левандовски отклонил предложения от нескольких клубов Саудовской Аравии. Сообщается, что следующим летом саудовцы вновь попытаются подписать форварда, но «Барселона» намерена сохранить его в команде.

«Я думаю только о том, чтобы наслаждаться каждой минутой на поле. Потому что я знаю, что мое время в качестве футболиста не будет длиться вечно.

Я даже не думаю [об интересе клубов Саудовской Аравии] прямо сейчас», – сказал Левандовски.

Также поляк высказался о переходе Харри Кейна в «Баварию».

«[Харри Кейн] – один из лучших нападающих в мире, он поможет клубу даже в трудные времена.

Кейн – очень хорошее решение для «Баварии». В первый год ему будет нелегко из-за больших перемен. Кейну нужно время, чтобы понять «Баварию».

Было бы несправедливо требовать от Кейна [побить рекорд по голам в Бундеслиге]. Он должен адаптироваться к новой культуре, другой лиге и другому языку. Держу за него кулаки», – сказал форвард «Барселоны».

30-летний англичанин забил 8 голов в 6 стартовых турах чемпионата Германии.

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3 комментария

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Арсен Талант-Уулу
Интеллигентно высказался о коллеге по цеху и бывшей команде
+7
0
+7
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arspurs9
Страшно представить результаты Кейна в Германии после адаптации
+3
0
+3
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Beast
ну начал за здравие, только учачи и без травм
0
0
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