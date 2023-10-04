Левандовски о Кейне в «Баварии»: «Харри поможет клубу даже в трудные времена. Требовать от него рекордов несправедливо, он должен адаптироваться к новой лиге и языку»

Роберт Левандовски заявил, что не думает об уходе из «Барселоны».

Минувшим летом Левандовски отклонил предложения от нескольких клубов Саудовской Аравии. Сообщается, что следующим летом саудовцы вновь попытаются подписать форварда, но « » намерена сохранить его в команде.

«Я думаю только о том, чтобы наслаждаться каждой минутой на поле. Потому что я знаю, что мое время в качестве футболиста не будет длиться вечно.

Я даже не думаю [об интересе клубов Саудовской Аравии] прямо сейчас», – сказал .

Также поляк высказался о переходе в «Баварию».

«[Харри Кейн] – один из лучших нападающих в мире, он поможет клубу даже в трудные времена.

Кейн – очень хорошее решение для «Баварии». В первый год ему будет нелегко из-за больших перемен. Кейну нужно время, чтобы понять «Баварию».

Было бы несправедливо требовать от Кейна [побить рекорд по голам в Бундеслиге]. Он должен адаптироваться к новой культуре, другой лиге и другому языку. Держу за него кулаки», – сказал форвард «Барселоны».

30-летний англичанин забил 8 голов в 6 стартовых турах чемпионата Германии.

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