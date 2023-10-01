Саудовцы хотят Левандовского, но «Барса» пока намерена сохранить его как лидера проекта. Возможно продление контракта на год

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Абха Чеслав Михневич Футбол

Роберт Левандовски интересен саудовским клубам, но «Барса» хочет его сохранить.

Прошлым летом нападающий получал запросы из Саудовской Аравии, но отклонил их все. Несмотря на это, в «Барселоне» знают, что следующим летом, когда до истечения срока его нынешнего контракта останется год, саудовские клубы вновь попытаются подписать поляка, пишет Diario Sport.

Один из заинтересованных клубов – «Абха», которую тренирует Чеслав Михневич, ранее работавший со сборной Польши. Помимо «Абхи», подписать Левандовского пытались еще три саудовских клуба.

Следующим летом все будет зависеть от решения игрока, который приложил большие усилия ради перехода в «Барсу». Сейчас Левандовски очень комфортно и в городе, и в клубе.

Когда до истечения контракта Левандовского останется год, «Барселона» проанализирует ситуацию. Сейчас клуб хочет сохранить его как лидера проекта. Не исключено, что контракт с Робертом продлят еще на год – все будет зависеть от уровня его игры, а также того, захочет ли он остаться. Как отмечается, в случае продления контракта его зарплата будет отличаться от той, что он получил при переходе в «Барсу».

Если «Барселона» захочет продать Левандовского, то займется этим только после 30 июня 2024 года. Сейчас все стороны хотят продолжать сотрудничество.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ rigobersong
Летом надо продавать и брать Альвареса у МС, он просто идеальная 9ка для Барсы:))
Ну конечно МС и Пеп просто отдадут идеального для себя игрока в самом расцвете сил в Барселону )))
+54
-4
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ rigobersong
Канселу отдали, в Барселоне у Альвареса будет более значимая роль:)
Канселу не нужен был Пепу - вот и отдали в аренду без сожаления )
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комрон Махбубов
за 50 млн можно продать, тут еще в январе роке приедет нужно оценить ситуацию
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Летом надо продавать и брать Альвареса у МС, он просто идеальная 9ка для Барсы:))
+23
-17
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WEN
Ответ rigobersong
Канселу отдали, в Барселоне у Альвареса будет более значимая роль:)
Канселу отдали из-за тёрок с Пепом.Да и то в аренду.У Барсы сейчас не то финансовое положение,когда они могут взять Альвареса, которого меньше,чем за 60 миллионов,не отпустят.Тем более на покупку Канселу и Феликса нужны ещё +-100 миллионов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Жена не отпустит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
Если саудиты предлагают адекватную компенсацию (не ниже суммы, за которую он был куплен Барсой) - то надо продавать однозначно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
Ответ Кирилл
Ну конечно МС и Пеп просто отдадут идеального для себя игрока в самом расцвете сил в Барселону )))
Так можно продать за 200 и взять Холланда) кушает он не много, морковь да куриные желудки, зп потянем)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sultan Adilbayev
Надо сливать, пока есть кому
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Bazilic
Если Альварес захочет, то отдадут
Бернарду очень хотел в Барселону и все в руководстве МС знали об этом - и где он сейчас ?

У Альвареса контракт с МС до 2028 года - не думаю что его отдадут просто за «хорошие связи» )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игровой канал Вулкан
Ответ sergey2
А он разве не свободным агентом в Барсу перешёл?
Нет, купили за 55 лямов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
А ты смешной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
В теге и новости Левандовски

Вопрос - как неграмотные, которые его фамилию склоняют по правилам русского языка, допущены к новостям?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Лидер проекта?Это шутка?
Лидерами Барсы сейчас однозначно являются Де Йонг,Гави,Араухо,Педри.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гласящий Истину!
Ответ sergey2
А он разве не свободным агентом в Барсу перешёл?
Естественно, что нет. 45 млн. + 5 млн бонусами. Приплюсуйте сюда его, совсем не маленькую зарплату, и в итоге получается, что он совсем не дешево обошелся Барсе! Точно так же, он должен обойтись и саудитам!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Летом надо продавать. Увы, сильно сдал и всплески на условные 20 минут за игру были бы хороши со скамейки. Но не в старте да с такой огромной личкой.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Мальковский
за 80м арабам сольют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
он там будет, но после Бензема, через 3 сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bavarec-Art
лидера проекта под названием "Сегунда"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergey2
Ответ Dr. J 24
т.е. он стал старше и должен быть дороже?
С приходом саудитов на рынок это стало возможным, как у нас, например, с ценами на автомашины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Барселона, вроде бы, остро нуждается в деньгах. Тогда лучше продать возрастного и грока⚽️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis2403
Ответ rigobersong
Летом надо продавать и брать Альвареса у МС, он просто идеальная 9ка для Барсы:))
или оставить Феликса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
Ответ WEN
Канселу отдали из-за тёрок с Пепом.Да и то в аренду.У Барсы сейчас не то финансовое положение,когда они могут взять Альвареса, которого меньше,чем за 60 миллионов,не отпустят.Тем более на покупку Канселу и Феликса нужны ещё +-100 миллионов.
100 лучше за Альвареса и Кансело, Фелиша на Фати обменяем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red blue Tyumen’
Ответ rigobersong
Летом надо продавать и брать Альвареса у МС, он просто идеальная 9ка для Барсы:))
На кой Альваресу Барса? Он в лучшей команде мира играет в основе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marslan Akmataliev
Ответ rigobersong
Летом надо продавать и брать Альвареса у МС, он просто идеальная 9ка для Барсы:))
Сити не отпустит Альвареса.
Мне кажется для Пепа сейчас Альварес важнее чем тот же Холанд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий