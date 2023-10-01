Саудовцы хотят Левандовского, но «Барса» пока намерена сохранить его как лидера проекта. Возможно продление контракта на год

Роберт Левандовски интересен саудовским клубам, но «Барса» хочет его сохранить.

Прошлым летом нападающий получал запросы из Саудовской Аравии, но отклонил их все. Несмотря на это, в «Барселоне» знают, что следующим летом, когда до истечения срока его нынешнего контракта останется год, саудовские клубы вновь попытаются подписать поляка, пишет Diario Sport.

Один из заинтересованных клубов – « », которую тренирует , ранее работавший со сборной Польши. Помимо «Абхи», подписать Левандовского пытались еще три саудовских клуба.

Следующим летом все будет зависеть от решения игрока, который приложил большие усилия ради перехода в «Барсу». Сейчас Левандовски очень комфортно и в городе, и в клубе.

Когда до истечения контракта Левандовского останется год, « » проанализирует ситуацию. Сейчас клуб хочет сохранить его как лидера проекта. Не исключено, что контракт с Робертом продлят еще на год – все будет зависеть от уровня его игры, а также того, захочет ли он остаться. Как отмечается, в случае продления контракта его зарплата будет отличаться от той, что он получил при переходе в «Барсу».

Если «Барселона» захочет продать Левандовского, то займется этим только после 30 июня 2024 года. Сейчас все стороны хотят продолжать сотрудничество.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 9 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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