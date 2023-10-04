Ивич о 3:0 с «Пари НН»: «Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков за линией мяча. Нужно быть креативными и что‑то предпринимать»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги игры с «Пари НН».
«Быки» одержали победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
«Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.
Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.
Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя. Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал Ивич.
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молодцы💪
В котором Ивич таки сам формирует команду. Где никто не бубнит про кружева, стеночки, забегания и чемпионство шоб прям завтра, а если не выиграл любой мачч - нет моментальных воплей "Враг народа!!!11 Уволить!!!1". В смысле - давления нет.
Я понимаю, зачем Ивич Спартаку - но зачем Ивичу Спартак ?