Ивич о 3:0 с «Пари НН»: «Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков за линией мяча. Нужно быть креативными и что‑то предпринимать»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги игры с «Пари НН».

«Быки» одержали победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.

Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.

Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя. Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал .

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