Ивич о 3:0 с «Пари НН»: «Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков за линией мяча. Нужно быть креативными и что‑то предпринимать»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Пари НН Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги игры с «Пари НН».

«Быки» одержали победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.

Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.

Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя. Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал Ивич

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10 комментариев

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DenisO
Ответ Bobkova
Так будет грустно, если уйдёт сейчас в Спартак
Никуда он не пойдет🙌 он слишком умный тренер, чтобы совершить такую ошибку😉
+38
-1
+37
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Такие дела
Ивич творит историю
+26
0
+26
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alexsem69
Ну вы справились!
молодцы💪
+17
0
+17
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trashbox
Ответ Bobkova
Так будет грустно, если уйдёт сейчас в Спартак
Вообще-то Краснодар - и по бюджету, и по амбициям, несмотря на отсутствие трофеев - топ-клуб.
В котором Ивич таки сам формирует команду. Где никто не бубнит про кружева, стеночки, забегания и чемпионство шоб прям завтра, а если не выиграл любой мачч - нет моментальных воплей "Враг народа!!!11 Уволить!!!1". В смысле - давления нет.
Я понимаю, зачем Ивич Спартаку - но зачем Ивичу Спартак ?
+9
0
+9
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Николай Леухин
автобус и жалобы это юран
+3
0
+3
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Локоть Артеста
Автобус - главная тактика физруков. Они годами ее используют.
+3
0
+3
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Саша Котляров
Ответ DenisO
Никуда он не пойдет🙌 он слишком умный тренер, чтобы совершить такую ошибку😉
Согласен с вами
+2
0
+2
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Николай Краснодарский
Надеюсь Владимир Ивич никуда не уйдёт и приведёт Краснодар к титулу. Верю в него.
0
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