«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд

«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня команда обыграла « » в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

Последнее поражение «быки» потерпели 9 августа – от «Динамо» (3:4). С тех пор они не проиграли ни одного из 10 матчей – на их счету 6 побед и 4 ничьих (у «Динамо» в Кубке выиграли по пенальти).

Следующую игру « » проведет 7 октября – против «Ростова».

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