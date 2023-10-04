«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд
«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня команда Владимира Ивича обыграла «Пари НН» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).
Последнее поражение «быки» потерпели 9 августа – от «Динамо» (3:4). С тех пор они не проиграли ни одного из 10 матчей – на их счету 6 побед и 4 ничьих (у «Динамо» в Кубке выиграли по пенальти).
Следующую игру «Краснодар» проведет 7 октября – против «Ростова».
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«Быки»💪😎👌
Минус такой игры был в том, что это всегда нервотрёпка и валидол. Да и уровень игроков и тренера нужен на порядок выше и в первую очередь защитников, чтоб выигрывая 2:0 не влететь со счётом 2:3. А такого у нас было немало.
Вам всего самого доброго!
Имхо вынесем всех.