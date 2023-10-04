«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Пари НН Футбол

«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня команда Владимира Ивича обыграла «Пари НН» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0). 

Последнее поражение «быки» потерпели 9 августа – от «Динамо» (3:4). С тех пор они не проиграли ни одного из 10 матчей – на их счету 6 побед и 4 ничьих (у «Динамо» в Кубке выиграли по пенальти).

Следующую игру «Краснодар» проведет 7 октября – против «Ростова». 

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19 комментариев

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Cruel Snake
Пока остальных лихорадит, а некоторые сливают рыжего ради лысого
«Быки»💪😎👌
+18
-1
+17
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войд
Ответ Groznyi2024
До Зенита и не проиграет, некому
Такой Зенит могут и обыграть)
+19
-4
+15
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antip2000@pisem.net
Ответ Groznyi2024
До Зенита и не проиграет, некому
Да и Зениту, если судьи не помогут - тоже
+16
-8
+8
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Алекс
Как катком идут по всем,кто попадается.Локо вот только повезло со своим шальным голом.Молодцы,че уж там.
+5
-1
+4
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MJ Me
Как нейтральный болельщик очень рад этому!
+6
-3
+3
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Groznyi2024
До Зенита и не проиграет, некому
+5
-2
+3
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MJ Me
Как нейтральный болельщик очень рад этому!
+3
-1
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Алекс
Ответ Mikael Rikhard
календарь лёгкий. потом сдуются
Динамо,Спартак,Локо.Че им там еще осталось?
+2
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Лурц
Ответ sportsoldfan
Смирились, как погляжу, что игра на результат лучше беспонтовой тики-таки.
Почему беспонтовая? Много было достаточно зрелищных игр. Даже в ЛЧ вышли с "тики-такой".
Минус такой игры был в том, что это всегда нервотрёпка и валидол. Да и уровень игроков и тренера нужен на порядок выше и в первую очередь защитников, чтоб выигрывая 2:0 не влететь со счётом 2:3. А такого у нас было немало.
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Лурц
Ответ Тюменец
Как человек, который болеет с 1995 года за Зенит в России, хотел бы пожелать чемпионства этой симпатичной команде (без всяких параллелей с владельцем).
Спасибо за добрые слова!
Вам всего самого доброго!
+1
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Тюменец
Как человек, который болеет с 1995 года за Зенит в России, хотел бы пожелать чемпионства этой симпатичной команде (без всяких параллелей с владельцем).
+2
-1
+1
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avd16
продлевать серию из побед нужно обязательно
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N. Vidich
Молодцы быки!
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sportsoldfan
Смирились, как погляжу, что игра на результат лучше беспонтовой тики-таки.
0
0
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mg2000
Состояние зенитчиков в обороне - печаль.
Имхо вынесем всех.
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Filipp Gorski
Ответ войд
Такой Зенит могут и обыграть)
Неизвестно в какой форме подойдут команды в ноябре
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Sektor 33
Ответ antip2000@pisem.net
Да и Зениту, если судьи не помогут - тоже
Например когда перейра чуть не сломал ногу Оздоеву?
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R-WRashid
Как магнит отталкивают поражения.
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