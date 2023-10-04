«Спартак» впервые потерял очки в этом розыгрыше Кубка. Было 4 победы в 4 матчах

«Спартак» впервые потерял очки в розыгрыше Кубка России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили « » со счетом 0:3.

До этого поражения команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала 4 победы в 4 матчах текущего розыгрыша Кубка.

С 12 очками « » возглавляет группу с «Динамо», « » и « ».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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