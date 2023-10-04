«Спартак» впервые потерял очки в этом розыгрыше Кубка. Было 4 победы в 4 матчах
«Спартак» впервые потерял очки в розыгрыше Кубка России.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» со счетом 0:3.
До этого поражения команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала 4 победы в 4 матчах текущего розыгрыша Кубка.
С 12 очками «Спартак» возглавляет группу с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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