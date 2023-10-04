«Спартак» впервые потерял очки в этом розыгрыше Кубка. Было 4 победы в 4 матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Пари НН Футбол

«Спартак» впервые потерял очки в розыгрыше Кубка России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» со счетом 0:3.

До этого поражения команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала 4 победы в 4 матчах текущего розыгрыша Кубка.

С 12 очками «Спартак» возглавляет группу с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Спартак народная команда, проиграли и праздник у всей страны
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Roman Araslanov
Новость высосана из пальца. Спартак и так уже досрочно занял первое место, так что смысл напрягаться в ничего не значащем матче? Да, 3:0 неприятно, но вопить и требовать отставки Абаскаля крича во всё горло, тоже не надо. Минимум до зимы надо подождать, а там уже смотреть
+15
-7
+8
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Блуждающий странник
Если матч для вас ничего не значит нужно выпускать совсем детей. Тут вышел близкий к основе состав и влетели без шансов. Могли и 5-0 проиграть по такой игре. Джикии не говорить об основе ничего с такой игрой
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Ivan Petrov
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Спартак народная команда, проиграли и праздник у всей страны
Спартак выиграл группу досрочно и проиграл матч который не на что не влиял
Нечисть вроде тебя радуется непонятно чему.
Возможно в твоей жизни просто нечему радоваться
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A.Barancevich
Ответ Андрей Валерьевич
Спартаковский договорняк, 0 моментов за матч, такого за 40 лет боления не помню
Уже второй матч катают вату бнз моментов, очевидный слив тренера
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T622222
С ЦСКА матч важнее - этот ничего не значил, но это тоже не повод сливать 3-0
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Данко Лазович
Ответ Roman Araslanov
Новость высосана из пальца. Спартак и так уже досрочно занял первое место, так что смысл напрягаться в ничего не значащем матче? Да, 3:0 неприятно, но вопить и требовать отставки Абаскаля крича во всё горло, тоже не надо. Минимум до зимы надо подождать, а там уже смотреть
согласен. Еще столько потенциальных поражений можно получить:)
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Caniball
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Спартак народная команда, проиграли и праздник у всей страны
Особенно в ничего не значащим для себя матче.
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WelD
Ответ T622222
С ЦСКА матч важнее - этот ничего не значил, но это тоже не повод сливать 3-0
как будто игроки сами себя не уважают
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Древний спартач
Ответ Roman Araslanov
Новость высосана из пальца. Спартак и так уже досрочно занял первое место, так что смысл напрягаться в ничего не значащем матче? Да, 3:0 неприятно, но вопить и требовать отставки Абаскаля крича во всё горло, тоже не надо. Минимум до зимы надо подождать, а там уже смотреть
А вам ещё ничего не видно ? Когда же у вас разуются глаза ? Чего ждать , чтобы игроки сливали этого ""’ до зимы ? На каком месте тогда будет Спартак ?
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Caniball
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Когда раздолбили 0-7 народных это всегда праздник. С крысами тоже ничего матч не значил 😏
Так про КС вы сами придумали.
Почему ничего не значил?
Значил. И за КС они уже заслуженно получили свою порцию.
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Eugene88
Мы ждем не эту новость. Рыжий не ушел еще?
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Андрей Валерьевич
Спартаковский договорняк, 0 моментов за матч, такого за 40 лет боления не помню
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Робокопы Победители
АБАСКАЛЬ, СОБИРАЙ ВЕЩИ!
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Eugene88
Ответ Roman Araslanov
Новость высосана из пальца. Спартак и так уже досрочно занял первое место, так что смысл напрягаться в ничего не значащем матче? Да, 3:0 неприятно, но вопить и требовать отставки Абаскаля крича во всё горло, тоже не надо. Минимум до зимы надо подождать, а там уже смотреть
О, ждун еще остался. С весны все ждешь?)
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Спартак народная команда, проиграли и праздник у всей страны
Ты дурачок,или дурила?
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