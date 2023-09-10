Агбонлахор о Месси и «Золотом мяче»: «Холанду не повезло. Лео выиграл ЧМ и был великолепен. Фанаты Аргентины относились к нему с такой любовью, словно на поле сам Бог»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу Габриэль Агбонлахор Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Габриэль Агбонлахор считает, что «Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси.

«Его должны отдать Месси. Просто обязаны. Он выиграл чемпионат мира и был великолепен.

Я был на матче [Аргентины] с Мексикой – никогда не чувствовал такого выброса адреналина. Фанаты Аргентины относились к нему с такой любовью, словно на поле сам Бог.

И даже в том матче, когда казалось, что накатывает усталость, он как пробил левой ногой в нижний угол! Как будто у него в голове всегда была эта мысль – что он протащит свою команду к победе на ЧМ. И теперь он должен получить «Золотой мяч».

Холанду не повезло. Но у него будет шанс в следующем году, думаю. Но когда выигрываешь ЧМ и играешь так здорово, как Месси...» – сказал экс-форвард сборной Англии.

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11 комментариев

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S. A.
Ответ Хызыр
Судьи на ЧМ относились к нему с такой любовью, словно на поле сам Бог
Первый пошёл
+7
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+2
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VERBLYUD
Кто-нибудь объясните хейтерам, что Месси получит ЗМ не только за победу на ЧМ, но еще за свой гениальный перфоманс на турнире. Просто замечаю, что эти дурачки часто пишут, что почему другие игроки не получали ЗМ, когда выигрывали ЧМ. Кто из этих игроков делал на турнире 7+3 и становился лучшим игроком в группе, 1/8, 1/4, 1/2 и финале?
+2
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+1
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Отец Абду
Ответ Амин Чич
Если бы ЗМ отдавали всем тем кто выигрывал ЧМ, ЧЕ, то эти двое как минимум не имели бы и половину своих ЗМ
ЧМ каждый год проводится или как?:) Убери ЗМ в 10 и 14 годах и всё...
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