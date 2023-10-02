Саб-Зина, Аджикия, Скорпионцев, Соболев в виде дельфина и Промес с ножом: «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Георгий Джикия Квинси Промес Антон Зиньковский Дмитрий Скопинцев Александр Соболев Константин Тюкавин Mortal Kombat Футбол

«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.

Перед игрой в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которая состоится 4 октября, бело-голубые опубликовали видео в стиле компьютерной игры.

Игроков обоих клубов в ролике презентовали как бойцов в Mortal Kombat, изменив их имена и внешний вид: Смол (Федор Смолов), Тюкано (Константин Тюкавин), Аджикия (Георгий Джикия), Соболь (Александр Соболев, которого изобразили в виде дельфина), Антоха (Квинси Промес, которому на изображении поместили в руку нож), Саб-Зина (Антон Зиньковский), Скорпионцев (Дмитрий Скопинцев).

 

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48 комментариев

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Отец Абду
Оригинально 🔥
+70
-6
+64
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Клирик
Аджикия))
+57
-1
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Ринат Гимадеев
отличный пример промо ролика без попытки оскорбить другую команду. Респект
+49
-7
+42
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Альтависта
Ответ mnogokotin3
аджикия дельфин и промес с ножом ) ну да и ладно
А почему Промес не должен быть с ножом?
+29
-3
+26
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mnogokotin3
Ответ Ринат Гимадеев
отличный пример промо ролика без попытки оскорбить другую команду. Респект
аджикия дельфин и промес с ножом ) ну да и ладно
+27
-7
+20
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Альтависта
Это пять
+19
-2
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Биомеханоид
Это прям хорошо. Орнул с "Тюкано".
+12
0
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НеПотерплю!
Где-то грустит Смолов: я не Смол, я - Джордан!!
+7
0
+7
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MagicWithoutBorders
Отлично получилось! Креативно и весело))

А Абаскаль похож на Джонни Кейджа)) почему его не добавили?))
+5
0
+5
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Кузбасс
Отличное промо.
Ростову на заметку.
+8
-3
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banchik1
Ответ Beast
динама примет, как всегда
Как крылышки в последнем матче?
+7
-2
+5
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AERN
В прошлой игре Динамо бруталити получили))
+5
-1
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Orion_17
ха-ха, на озвучке Кубик в Кубе, Габидуллин шикарен
+4
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Вера Алексеевна
Саб - Зина)))
Ну и ножик в руках Промеса - довольно таки остро)
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Dm_Tomson
Аджикия это огонь, извиняюсь за каламбур )
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Quest
Гениально!)
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Adeen
А неплохо :]]
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Вадим flanec
Прикольно! По крайней мере без всяких паханских сходок.
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Ринат Гимадеев
Ответ mnogokotin3
аджикия дельфин и промес с ножом ) ну да и ладно
это безобидный народный фольклор)
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9черное
Умяро😄
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Elit
тюкаку же))
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Nikita Semenov
Ответ MagicWithoutBorders
Отлично получилось! Креативно и весело)) А Абаскаль похож на Джонни Кейджа)) почему его не добавили?))
Возможно побоялись что уволят его
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Максим Скакунов
лучше так чем никак
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Recreated
А где видео??
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gukmamop
Почему Чавесов двое?)
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