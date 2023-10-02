Саб-Зина, Аджикия, Скорпионцев, Соболев в виде дельфина и Промес с ножом: «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.
Перед игрой в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которая состоится 4 октября, бело-голубые опубликовали видео в стиле компьютерной игры.
Игроков обоих клубов в ролике презентовали как бойцов в Mortal Kombat, изменив их имена и внешний вид: Смол (Федор Смолов), Тюкано (Константин Тюкавин), Аджикия (Георгий Джикия), Соболь (Александр Соболев, которого изобразили в виде дельфина), Антоха (Квинси Промес, которому на изображении поместили в руку нож), Саб-Зина (Антон Зиньковский), Скорпионцев (Дмитрий Скопинцев).
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
А Абаскаль похож на Джонни Кейджа)) почему его не добавили?))
Ростову на заметку.
Ну и ножик в руках Промеса - довольно таки остро)