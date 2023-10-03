Слуцкий о будущем Абаскаля: «Если «Спартак» проиграет в Кубке «Динамо», накроет волна негатива»

Леонид Слуцкий высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Это последняя неделя ? Не знаю. Могу сказать одно. Если « » в Кубке проиграет « », это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… Будут валить в одну кучу. Поражение от «Динамо» в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА.

Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь – дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет.

Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».

Матч 5-го тура Фонбет Кубка России «Динамо» – «Спартак» пройдет в среду.

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