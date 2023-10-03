Слуцкий о будущем Абаскаля: «Если «Спартак» проиграет в Кубке «Динамо», накроет волна негатива»

Теги Спартак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Слуцкий высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… Будут валить в одну кучу. Поражение от «Динамо» в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА.

Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь – дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет.

Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».

Матч 5-го тура Фонбет Кубка России «Динамо» – «Спартак» пройдет в среду.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Как раз не будет негатива ,так как все понимают, что Спартаку этот матч ничего не дает.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snork
Матч для Спартака ничего не решает да и Динамо основу не выставит, на судьбу Абаскаля не повлияет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toha1090
Слуцкий диградирует, очевидно
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МАГА 123
Ответ petia.subbotin
А почему слуцкого куда то еще приглашают, его мнением еще интересуются… да уд институт репутации у на отсутствует конечно
А как человек который выйграл все что можно в России выводя клуб в плей-офф ЛЧ и работавший за границей может быть не интересен в качестве эксперта?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
В любом случае Абаскаля в «Спартаке» ждёт недолгое будущее… Веру в свою способность добиваться успеха он уже основательно подорвал - и у руководства и у игроков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Результат матча с Динамо вообще ни на что не повлияет. Группа выиграна.
А вот матч с Цска, тут да.
Не выигрыш может надломить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Не жилец это уже понятно - вопрос времени…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cst Cap
Ну, это же от счёта зависит? А если "Динамо" 5-7 голов забьёт? Тоже на позитиве будете матча с конями ждать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Повалюхин
Негатив будет, если(когда) ЦСКА сольют. С Динамо опять выставит типа запасных, которые опять сыграют лучше типа основных..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
карабашка
Вообще-то для Спартака это товарняк.Какой уж такой негатив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Леонид Викторович, кандидат педагогических наук. Но порой такую дичь исполняет, что вопрос приходит с голову, а в каком переходе он диплом купил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МАГА 123
Ответ Spartakus1984
Как раз не будет негатива ,так как все понимают, что Спартаку этот матч ничего не дает.
Ага, не будет, если проиграют Динамо, то условный Борзыкин или Глебчик тут же напишет, что все пропало и матч с ЦСКА должен стать судьбоносным для Абаскаля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Ответ Toha1090
Слуцкий диградирует, очевидно
Блин, обвинить кого-то в деградации и при этом написать это слово с ошибкой…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий