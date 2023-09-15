Рубиалес отверг обвинения в принуждении и отсутствии согласия при поцелуе с Эрмосо. Он 45 минут давал показания в суде

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе.

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сегодня вместе со своим адвокатом Ольгой Тубау пришел пешком на заседание.

Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры, которая обвиняет Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении из-за того, что он поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения после финала чемпионата мира.

Экс-президент RFEF отрицал принуждение и отсутствие согласия при поцелуе с Эрмосо. Рубиалес отвечал около 45 минут в ходе допроса. 

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

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25 комментариев

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Marcus-light
А прокурор вообще головой думает, забавая такие вопросы? Эпизод длился полсекунды, какие тас намерения и принуждения?
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Алексей Минин
Что можно 45 минут говорить про 1 поцелуй? :)
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rdyabin@icloud.com
Дожили! Мужчину СУДЯТ на весь мир за поцелуй женщины!
Когда геи трахают друг друга на гей-парадах, это только ликование вызывает, а тут ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАИТЯГЧАЙШЕЕ!
Поздравляю европку и желаю как можно скорее стать официальными рабами арабских гастарбайтеров.
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Yaroslove
У нас есть французский поцелуй, видимо, теперь ещё и испанский добавится - как аналог испанского стыда ))
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Фут.Боль
Поцелуй длиною в вечность.
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rusichi
Чисто по пацански я на стороне этого гишпанца. Ну обнял, ну поцеловал на радостях! Что с того?
Имеющие друг друга в ....у или поддерживающие их судят нормального мужика?!
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Кинг Конг Жив
Испанская либеральная лгбт инквизиция.
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БляхаджинсКарпина
Да обвините его уже в жестоком изнасиловании и прилюдно казните на площади! Хватит уже этих полумер
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Glukinho
Ответ Marcus-light
А прокурор вообще головой думает, забавая такие вопросы? Эпизод длился полсекунды, какие тас намерения и принуждения?
это неважно
сказали мочить - мочат
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Заяцволк
Ответ Ya Tolik
45 минут какие вопросы можно задавать?
Ну суд обычно пытается выяснить возможные мотивы преступлений, истории какие-то, чтобы лучше понять, могло ли лицо совершить преступление. Видимо у него спрашивали вообще всё - кто его и кого он первый раз поцеловал, как он тренировался на помидорах, целовал ли он мужчин, сколько раз в неделю он целовал бывших, мечтал ли он поцеловать Рапино и т.п.
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Максим Седов
Зачем тратить судье время на допросы??? Проще сразу расстрелять Рубиалеса, причём прилюдно на городской площади. Он же чуть ли не насильник! Посмел поцеловать по обоюдному согласию футболистку.
Испания и Европа в целом просто очередной раз пробивают дно.🤦‍♂️
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Ya Tolik
45 минут какие вопросы можно задавать?
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Обманутый россиянин 33
Жалко мужика. Да, совершил проступок, да не прав, но ощущение, что он кого-то изнасиловал
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Владимир Белоусов
Санта Барбара, такое чувство что там генг бенг произошёл. Ржу с даунов испанских
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Stewee
Вот вам и "европейские ценности". За то, что мужик чмокнул девчонку в губы, собрали суд, а высказались об этом даже в ООН.
При это на видео футболистка чуть ли не крепче него обнимается. Мда, цирк одним словом.
А если бы женщина из федерации поцеловала так футболиста? - Вопрос, конечно, риторический) И так понятно, что это бы никто даже не заметил, потому что современная повесточка сформировала в головах людей определенные триггеры, которые и срабатывают в такие моменты.
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Palex Palex
Перспективная ветка, надо зайти позже)
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feelthedroom@mail.ru
Я конечно получу много минусов, да пофиг.
Ну ведь реально говорят что там на западе, пусть не все, но видимо большинство сходит с ума с этими повестками общественными.
Это же просто сюр какой то.
Может просто дело в том, что он был неугоден кому то, вот и нашли способ слить его.
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Maxeg
Это какой-то сюр. Даже не верится )) Ну посмотрим, посмотрим.
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Почтенный эльф
Пелевин наверняка этот эпизод включит в следующий роман.
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Гамарджоба Генацвале
Рубиалесу решили преподать урок. Как раз 45 минут.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Алексей Минин
Что можно 45 минут говорить про 1 поцелуй? :)
"взялся за грудь - говори что-нибудь!" ©
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