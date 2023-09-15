Рубиалес отверг обвинения в принуждении и отсутствии согласия при поцелуе с Эрмосо. Он 45 минут давал показания в суде
Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе.
Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сегодня вместе со своим адвокатом Ольгой Тубау пришел пешком на заседание.
Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры, которая обвиняет Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении из-за того, что он поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения после финала чемпионата мира.
Экс-президент RFEF отрицал принуждение и отсутствие согласия при поцелуе с Эрмосо. Рубиалес отвечал около 45 минут в ходе допроса.
Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»
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Когда геи трахают друг друга на гей-парадах, это только ликование вызывает, а тут ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАИТЯГЧАЙШЕЕ!
Поздравляю европку и желаю как можно скорее стать официальными рабами арабских гастарбайтеров.
Имеющие друг друга в ....у или поддерживающие их судят нормального мужика?!
сказали мочить - мочат
Испания и Европа в целом просто очередной раз пробивают дно.🤦♂️
При это на видео футболистка чуть ли не крепче него обнимается. Мда, цирк одним словом.
А если бы женщина из федерации поцеловала так футболиста? - Вопрос, конечно, риторический) И так понятно, что это бы никто даже не заметил, потому что современная повесточка сформировала в головах людей определенные триггеры, которые и срабатывают в такие моменты.
Ну ведь реально говорят что там на западе, пусть не все, но видимо большинство сходит с ума с этими повестками общественными.
Это же просто сюр какой то.
Может просто дело в том, что он был неугоден кому то, вот и нашли способ слить его.