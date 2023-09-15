Рубиалес отверг обвинения в принуждении и отсутствии согласия при поцелуе с Эрмосо. Он 45 минут давал показания в суде

Луис Рубиалес дал показания в Национальном суде Испании по делу о поцелуе.

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сегодня вместе со своим адвокатом Ольгой Тубау пришел пешком на заседание.

Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры, которая обвиняет в сексуальном насилии и принуждении из-за того, что он поцеловал в губы во время церемонии награждения после финала чемпионата мира.

Экс-президент RFEF отрицал принуждение и отсутствие согласия при поцелуе с Эрмосо. Рубиалес отвечал около 45 минут в ходе допроса.

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

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