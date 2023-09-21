Первая женщина-генсек ФИФА о поцелуе Рубиалеса: «Величайшая беда в мире футбола. Эрмосо справится»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол ФИФА происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Фатма Самура Футбол

Первая женщина-генсек ФИФА высказалась о ситуации вокруг Луиса Рубиалеса.

Фатма Самура прокомментировала поцелуй Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу. Изначально Луис не планировал покидать пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), но потом подал в отставку.

«Хорошо, что футболистки наконец-то договорились с федерацией и Высшим спортивным советом о том, чтобы положить конец этой саге, которая для меня стала величайшей бедой в мире футбола, потому что она не позволила Испании насладиться успехом на чемпионате мира.

Такой тип поведения не может быть принят в футболе и обществе. Нужно уважать всех футболистов и относиться к ним как к равным и как к людям, которые заслуживают нашего уважения», – сказала Самура, которая в 2016 году стала первой женщиной-генсеком ФИФА.

Также Фатма поддержала Дженни Эрмосо: «Она справится, будет двигаться дальше и покажет всему миру, что после всего произошедшего у нее есть вера, которая позволит продолжать играть и побеждать. Желаю ей всего наилучшего». 

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8 комментариев

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Сергей Пацаваца
Филимонов для вас шутка что-ли?
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Andrey Yaroslavtsev
Может она от поцелуя забеременела?
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Stanislav Cherchesov
Как же все это надоело.
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Нефанатик
Величайшая беда современного футбола - это лоббирование лгбт, а поцелуй - это всего лишь поцелуй.
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Ебздрогыч
Я вот не уверен, что Эрмомо когда-нибудь сможет отойти от этого потрясения, вернуться к обычной жизни, заниматься обычными делами - каждый день во сне она видит, как это животное впивается своими грязными, маскулинными губами в ее нежные губы, и она просыпается в поту и слезах! Тут должна быть пожизненная психотерапия, и чтобы ее оплачивал Рубиалес
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T622222
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может она от поцелуя забеременела?
От пробирки вполне реальная тема. Мы с тобой уже для этого не нужны )))))
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Нефанатик
Ответ T622222
От пробирки вполне реальная тема. Мы с тобой уже для этого не нужны )))))
Нужны. Пробирку надо чем то заполнять. Так что еще нужны.
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