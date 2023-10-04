Эрик тен Хаг: «Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы. Сейчас очень сложный период, но мы вместе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что делит с игроками ответственность за результаты «МЮ».

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» дома со счетом 2:3. Команда тен Хага проиграла 6 из 10 матчей на старте сезона.

«Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы (по итогам прошлого сезона «МЮ» занял 3-е место в АПЛ и выиграл Кубок английской лиги – Sports.ru). Сейчас у нас очень сложный период.

Мы боремся вместе, мы будем держаться вместе, мы поддерживаем друг друга. Я, руководство и вся команда – мы вместе, мы будем бороться. Мы знаем, что будем выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой ситуации.

Я несу ответственность за эту команду, а также за этот результат вместе с командой. Мы должны выступать лучше, но я увидел команду с большой силой духа, которую болельщики от начала и до конца. Фанаты разочарованы так же, как и мы. Самое хорошее в этой команде – то, что каждый раз они находят в себе силы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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49 комментариев

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Royal Watcher
«Блестящий, лучший, потрясающий» ого как по факту мужик Кубок Лиги оценивает….
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Savarona25
Можно подумать что такое говорит тренер какого-нибудь Брайтона (со всем к нему уважением). Прекрасный и потрясающий если только на фоне сегодняшних "успехов". Заметил, что чем хуже результаты, тем громче разговоры про единство, правильный путь и больший перспективы (в будущем, конечно).
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Ruscello
Ответ Royal Watcher
«Блестящий, лучший, потрясающий» ого как по факту мужик Кубок Лиги оценивает….
В Кубке Лиги, кроме Ньюкасла, серьезных соперников то не было. Что тен Хага так потрясло интересно? ...
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Глеб Кравцов
попасть в топ 4, с позором отлетев 0-3 от серелняка ЛаЛиги в ЛЕ - потрясающий блестящий сезон МЮ, ок, запомним.
+11
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Budabuda
Ответ Royal Watcher
«Блестящий, лучший, потрясающий» ого как по факту мужик Кубок Лиги оценивает….
интересно, а под требл у него какие эпитеты
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The Evil Within
Да он просто поехавший.
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Злой Руся
А команда знает что Тен Хаг вместе с ними ?
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Real_v_dushe
Ну я же говорю, курнул нормально так 7хаг
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bel01
А мне матч с турками понравился. В кои-то веки показали яркий мощный атакующий футбол, создали десяток голевых моментов.
Но с защитой надо что-то делать. Онанан и Далот - это просто зияющая дыра в обороне.
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vincere
Я думал, это другой Манчестер требл взял.
Ошибся значит.
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Aist Marabu
Ему депутатом нужно работать, а не тренером. Громкие заголовки и пустословие прям в генах.
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Messi_huessi
Ответ Zed_patriot
Сам фан Мю, и должен сказать спасибо Тен Хаагу только за то, что выкинул эгоистичного токсика в пустыню 👍
Да, Мю прёт и прёт вперёд
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Bergkamp007
Тен Хаг чует, что место начинает шататься, начинает нести какую-то дичь
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Alex1104
Ответ Zed_patriot
Сам фан Мю, и должен сказать спасибо Тен Хаагу только за то, что выкинул эгоистичного токсика в пустыню 👍
И игра сразу пошла.
+3
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Эркинбек Апаканов
Ответ Zed_patriot
Сам фан Мю, и должен сказать спасибо Тен Хаагу только за то, что выкинул эгоистичного токсика в пустыню 👍
Не смеши 🤣. Видно же ты из барсы
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Royal Watcher
Ответ Budabuda
интересно, а под требл у него какие эпитеты
Ахахахахах, никаких, что-то мне подсказывает, что Кубок Лиги это максимум его тренерских возможностей….
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Ёж, которому понятно
"... но мы вместе."
Вместе с кем? С Санчо? Или Гринвудом?
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Husly
Псть предположение, что он команды из Манчестера перепутал.
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LONDON-TOWN
Третье место, на фоне спада Ливерпуля, Тоттенхема и Челси. Видимо для Хага - это предел мечтаний :)
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Дмитрий Самар
Ответ bel01
А мне матч с турками понравился. В кои-то веки показали яркий мощный атакующий футбол, создали десяток голевых моментов. Но с защитой надо что-то делать. Онанан и Далот - это просто зияющая дыра в обороне.
Линделеф не менее дыра
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Real_v_dushe
Ну я же говорю, курнул нормально так 7хаг
А тренера на допинг проверяют?
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Marcus-light
Ответ Кайрат Саламатов
Ни одного достойного тренера с 2013 года, начинаешь думать, может это проклятие какое-то? Приходили топ тренеры, не добивались ничего толкового, учитывая ресурсы команды. А сейчас Тен Хаг показывает, что Аякс его потолок
Да ладно, Ван Гаал был годный тренер, Моуриньо строил хорошую банду. Даже бездонные Сити и ПСЖ превращают талантливых тренеров в ужасных, если спортивный директор утка.
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Mamontilo
"Самое хорошее в этой команде – то, что каждый раз они находят в себе силы....."

ох чую мужик недоговорил то, что многие боятся услышать "...облажаться"
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Кайрат Саламатов
Ни одного достойного тренера с 2013 года, начинаешь думать, может это проклятие какое-то? Приходили топ тренеры, не добивались ничего толкового, учитывая ресурсы команды. А сейчас Тен Хаг показывает, что Аякс его потолок
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vik444
Скоро пластинка закончится. С игроками он разделит. А игрокам это зачем если тренер ни о чем.
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