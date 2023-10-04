Эрик тен Хаг: «Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы. Сейчас очень сложный период, но мы вместе»
Эрик тен Хаг заявил, что делит с игроками ответственность за результаты «МЮ».
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» дома со счетом 2:3. Команда тен Хага проиграла 6 из 10 матчей на старте сезона.
«Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы (по итогам прошлого сезона «МЮ» занял 3-е место в АПЛ и выиграл Кубок английской лиги – Sports.ru). Сейчас у нас очень сложный период.
Мы боремся вместе, мы будем держаться вместе, мы поддерживаем друг друга. Я, руководство и вся команда – мы вместе, мы будем бороться. Мы знаем, что будем выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой ситуации.
Я несу ответственность за эту команду, а также за этот результат вместе с командой. Мы должны выступать лучше, но я увидел команду с большой силой духа, которую болельщики от начала и до конца. Фанаты разочарованы так же, как и мы. Самое хорошее в этой команде – то, что каждый раз они находят в себе силы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.
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Но с защитой надо что-то делать. Онанан и Далот - это просто зияющая дыра в обороне.
Ошибся значит.
Вместе с кем? С Санчо? Или Гринвудом?
ох чую мужик недоговорил то, что многие боятся услышать "...облажаться"