Анчелотти о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно. Нужно дать правосудию работать»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карло Анчелотти беспокоят обвинения в адрес «Барселоны» по делу Негрейры.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«Я, как и все в футболе, обеспокоен этой ситуацией, потому что это очень серьезный вопрос. Правосудие работает, и мы должны позволить ему завершить работу, чтобы достичь решения.

Я в мире футбола уже 40 лет. Когда случаются такие ситуации, они беспокоят нас всех», – сказал главный тренер «Реала».

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46 комментариев

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Mihail0910
Барса даст взятку и закроют дело о взятке.
+26
-6
+20
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vzi
Ответ иц а мен
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Так иди подай в суд, чего сидишь?.. )
+19
-4
+15
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Liquidozz
#ДайтеПравосудиюПоработать
+9
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Эрнандес Эрнандес
Ответ А. Мостовой
По факту ждет когда папа перес проплатит расследование и ему не предется больше 4+ заглатывать от Барсы каждый год
Так и Барсе не придется по 8 от Баварии получать 😆
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Лука Стабровский
задолбала уже эта тема. если барса виновата и действительно подкупала рефери, если есть доказательство, пускай накажут. лишат всех трофеев с момента выплаты, а если же нет и ничего не докажут, то смысл всего этого? репутационный ущерб? видимо это дело не скоро закончится
+5
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Эрнандес Эрнандес
Ответ иц а мен
перес всё купит, смысла нет
Он и тебя купил получается, раз и ты бездействуешь)
+5
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Назар Игорь
Испанский футбол сотрясают скандалы, сначало дело Рубиалеса, теперь Негрейры.
+4
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Ahmad Munir
Всё это дело Негрейры просто грязь. Начиная от "Мы им платили, чтобы они судили нас честно" до этого "либо плати дальше, либо всё попадёт в газеты". Натуральные уголовники на высоких постах, мошенники и банальные шантажисты.
Негрейру и Бартомеу с остальными в первую очередь надо судить по полной программе. Может ещё и арбитров зацепят, если те получали деньги за "избирательно честное судейство". Грязь
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Royal Watcher
За такое только в Сегунду, иначе грошь цена этому «правосудию»…
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Ilya Chistyakov
Ответ Евгений Шазиев
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Ты в 15 лет чтоли знаешь что такое быть мужчиной, шлепок путалонский?)
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Назар Игорь
Ответ Royal Watcher
За такое только в Сегунду, иначе грошь цена этому «правосудию»…
Сегунда ещё не самый плохой вариант, в перспективе возможно банкротство.
+7
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Rudenzik
Мадрид окажет всестороннюю помощь в расследовании этого дела
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Hella black
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Кстати, судья, который обвиняет Барсу и нашел состав преступления в этом деле, каталонец)
Больше чем клуб, ДНК, семья… а как же лозунги? Где все это?

Миф? 😆
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Дима Сысаль
Ответ Экспертное мнение
Реал - 0 отмененных чистых гола за всю историю (при этом уйма засчитанных голов из офсайдов). Барса - 2 отмененных чистых гола с 2014-2017 (и это только то что сразу приходит на ум - против Атлетико и Бетиса). Не пытаюсь кого-то переубедить в чем-то. Я лишь хочу, чтобы вы думали своими мозгами. Удачи!
Минимум 3 не поставленных пенальти в 2009 за матч, ты о чем ?!
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Сергей Шитик
Ответ Экспертное мнение
Реал - 0 отмененных чистых гола за всю историю (при этом уйма засчитанных голов из офсайдов). Барса - 2 отмененных чистых гола с 2014-2017 (и это только то что сразу приходит на ум - против Атлетико и Бетиса). Не пытаюсь кого-то переубедить в чем-то. Я лишь хочу, чтобы вы думали своими мозгами. Удачи!
Ну то есть вместо того, чтобы доказывать свою невиновность надо обязательно переводить стрелки?)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Ansu Fati
Если бы работало правосудие, Реал закрыли бы первым.
То есть, ты готов чтоб Барса была виноватой, но при условии, что только после Реала?

Комплексы? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ vzi
Так иди подай в суд, чего сидишь?.. )
Он обратился в мировой суд… в своем поселке)
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Filipp Gorski
Да успокойтесь никто не позволит Барсу отстранить и обанкротить
Даже если есть уйма нарушений уверен все займут
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arajanarm
Ответ Назар Игорь
Сегунда ещё не самый плохой вариант, в перспективе возможно банкротство.
И как это возможно?
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charly001
Ответ Liquidozz
#ДайтеПравосудиюПоработать
Работайте братья
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Евгений Шазиев
Комментарий скрыт
Так почему и ты первый высказался? Почему не промолчал сам? 😁
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vcaireac
Ответ Назар Игорь
Испанский футбол сотрясают скандалы, сначало дело Рубиалеса, теперь Негрейры.
В обратном порядке)Дело Негрейры вспыло в прошлом году)
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Верховный Лорд
Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть, ты готов чтоб Барса была виноватой, но при условии, что только после Реала? Комплексы? 😁
Больше чем комплексы
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Hella black
Комментарий удален модератором
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Кефтеме
Ответ Сергей Шитик
Ну то есть вместо того, чтобы доказывать свою невиновность надо обязательно переводить стрелки?)
Он намекает на то, что почему это работает только в одну сторону
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