Анчелотти о деле Негрейры: «Я обеспокоен, это очень серьезно. Нужно дать правосудию работать»

Карло Анчелотти беспокоят обвинения в адрес «Барселоны» по делу Негрейры.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«Я, как и все в футболе, обеспокоен этой ситуацией, потому что это очень серьезный вопрос. Правосудие работает, и мы должны позволить ему завершить работу, чтобы достичь решения.

Я в мире футбола уже 40 лет. Когда случаются такие ситуации, они беспокоят нас всех», – сказал главный тренер « ».

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