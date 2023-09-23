«Спартак» победит, но не будет так просто, как в Кубке. «Динамо» хочет реванша». Дасаев о дерби
Ринат Дасаев высказался о предстоящем московском дерби.
«Ожидаю положительный результат для «Спартака» в матче с «Динамо». Думаю, что команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжелым.
«Спартаку» не будет так же просто, как в [Фонбет] Кубке [России]. «Динамо» держит тот результат в голове – хотят взять реванш. Обидно, когда с таким счетом проигрываешь», – сказал Дасаев.
В конце августа «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1.
Сегодня команды встретятся в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по московскому времени.
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