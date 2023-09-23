«Спартак» победит, но не будет так просто, как в Кубке. «Динамо» хочет реванша». Дасаев о дерби

Ринат Дасаев высказался о предстоящем московском дерби.

«Ожидаю положительный результат для « » в матче с «Динамо». Думаю, что команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжелым.

«Спартаку» не будет так же просто, как в [ ] Кубке [России]. « » держит тот результат в голове – хотят взять реванш. Обидно, когда с таким счетом проигрываешь», – сказал .

В конце августа «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1.

Сегодня команды встретятся в рамках 9-го тура Мир Премьер-лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19:00 по московскому времени.

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