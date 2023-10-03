Марцел Личка: «Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», нам надо смотреть на себя. «Динамо» нужна победа»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче со «Спартаком».
Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 4 октября, и начнется в 16:45 по московскому времени.
– Впереди – «Спартак». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?
– Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы.
Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.
– Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?
– Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа, – сказал Личка.
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Спартак выше в таблице чем Динамо.
Спартак дважды уже обыграл Динамо.
Но проблемы конечно же у Спартака, а не Динамо.
Л-Логика!
Знают как для прессы давать интервью.
Все они такие агнцы святые.
За такие результаты ни так давно дали бы им поджопник . летели бы пердели да радовались.
А сейчас знают что практически не прикосновенные. А смотреть то слёзы......
Спартаку вообще нет смысла с Динамо ставить боевой состав, когда в воскресенье гораздо важнее матч с Цска. С Динамо будут все, кто не играл в основе в Самаре. Может только Соболь, поскольку пропускает матч с Цска.