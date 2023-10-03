Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 4 октября, и начнется в 16:45 по московскому времени.

– Впереди – « ». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?

– Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы.

Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

– Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?

– Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа, – сказал .

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