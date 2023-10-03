Марцел Личка: «Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», нам надо смотреть на себя. «Динамо» нужна победа»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Матч состоится завтра, 4 октября, и начнется в 16:45 по московскому времени.

– Впереди – «Спартак». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?

– Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы.

Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя. Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива. Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

– Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?

– Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника. С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа, – сказал Личка

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17 комментариев

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riverman1980
Ответ Ярик01
Спартак даже выше Динамо в таблице чемпионата, не говоря о том, что выход из группы с первого места себе обеспечили, но у журналиста вопросы о проблемах Спартака и о давлении на его тренера)
Да, это и правда забавляет: Личка набрал очков столько же сколько Абаскаль и Федотов, но они физруки, а Личка топчик ))
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Ярик01
Спартак даже выше Динамо в таблице чемпионата, не говоря о том, что выход из группы с первого места себе обеспечили, но у журналиста вопросы о проблемах Спартака и о давлении на его тренера)
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Caniball
Спартак уже вышел с первого места.
Спартак выше в таблице чем Динамо.
Спартак дважды уже обыграл Динамо.
Но проблемы конечно же у Спартака, а не Динамо.
Л-Логика!
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riverman1980
Главное, продолжай ставить Смолова и Карраскаля, они не подведут.
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Вячеслав Припузов
Ответ riverman1980
Да, это и правда забавляет: Личка набрал очков столько же сколько Абаскаль и Федотов, но они физруки, а Личка топчик ))
Пока свой бэкграунд не успел дискредитировать, но уже движется в данном направлении
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Вячеслав Припузов
Проблема Динамо не проиграть третий матч к ряду Спартаку, иначе останется комплекс
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Andrey Yaroslavtsev
Желаю Динамо победы!
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П-Н-Д
До прочтения в свете последних результатов хотелось что-то ядовитое написать. Потом читаешь и думаешь: ну, адекватно же рассуждает. Что ж, решай, Марцел...
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Александр Павлов
Личка такой же как и Абаскаль.
Знают как для прессы давать интервью.
Все они такие агнцы святые.
За такие результаты ни так давно дали бы им поджопник . летели бы пердели да радовались.
А сейчас знают что практически не прикосновенные. А смотреть то слёзы......
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Pertinax Gandi
Он прав, что у нас своих проблем хватает и пока непонятно, как тренер собирается их решать. Тем более, что "Спартак" наверняка после самарской порки выставит боевой состав, хотя им ничего не надо.
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Северный болельщик
Какие могут быть проблемы у середняков?
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Алексей Ненахов
Ответ Ярик01
Спартак даже выше Динамо в таблице чемпионата, не говоря о том, что выход из группы с первого места себе обеспечили, но у журналиста вопросы о проблемах Спартака и о давлении на его тренера)
Вообще всей этой суеты вокруг Абаскаля не понимаю , ну опростоволосились с крыльями ну бывает , вон Семак две игры проиграл , Федотов уже какой раз ничью играет , Личка тоже не феерит ,но про это все молчат
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Kemal Gul
Ответ riverman1980
Да, это и правда забавляет: Личка набрал очков столько же сколько Абаскаль и Федотов, но они физруки, а Личка топчик ))
Личка в команде 3 месяца и большинство новичков подъехали прям перед закрытием ТО и ещё не адаптировались, ЦСКА потихоньку разбирают по частям, а менеджмент никак не восполняет потери. А вот Абаскалю дали все, чего просил, накупили игроков на 24 млн, он в команде достаточно давно, оправданий больше быть не может, все ждут результат, а его нет. Отсюда и такая разница в оценке работы тренеров
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Caniball
Ответ Pertinax Gandi
Он прав, что у нас своих проблем хватает и пока непонятно, как тренер собирается их решать. Тем более, что "Спартак" наверняка после самарской порки выставит боевой состав, хотя им ничего не надо.
Сами себе противоречите)
Спартаку вообще нет смысла с Динамо ставить боевой состав, когда в воскресенье гораздо важнее матч с Цска. С Динамо будут все, кто не играл в основе в Самаре. Может только Соболь, поскольку пропускает матч с Цска.
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